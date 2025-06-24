Samsung, Yeni Galaxy Cihazlarını Yapay Zeka ile Tanıtacak

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Samsung Electronics, 9 Temmuz'da ABD'nin New York kentinde yapay zeka destekli yeni Galaxy cihazlarını tanıtacak. Etkinlikte, kullanıcı deneyimini merkezine alan Galaxy AI özellikleri ön plana çıkacak.

Samsung Electronics, yapay zeka destekli yeni Galaxy cihazlarını 9 Temmuz'da ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, yapay zekayı kullanıcı deneyiminin merkezine alarak geliştirilen Galaxy AI özellikleriyle yeni nesil cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Akıllı telefonlar, artık yalnızca uygulama ve araçlardan ibaret olmayıp, kullanıcıların ihtiyaçlarını anlayan ve anında yanıt veren dijital asistanlara dönüşüyor.

Yeni Galaxy cihazlar, yapay zekayla yeniden tasarlanan kullanıcı ara yüzü ve ileri düzey donanım özellikleriyle dikkati çekecek. Galaxy AI ile desteklenen cihazların, kullanıcıların teknolojiyle etkileşim biçimlerini dönüştürmesi hedefleniyor.

Etkinlik, Orta Avrupa saatiyle 17.00'de Samsung'un resmi internet sitesi, haber odası ve YouTube kanalı üzerinden çevrim içi olarak canlı yayınlanacak.

Galaxy Unpacked 2025 etkinliğine dair tanıtımlar ve gelişmeler, "news.samsung.com/global" internet adresinden takip edilebilecek.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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