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Samsung ve UNDP Türkiye İşbirliğiyle Kodlama ve Programlama Eğitimi Başvuruları Başladı

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Samsung Electronics ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen Innovation Campus Programı kapsamında düzenlenecek Kodlama ve Programlama Eğitimi için başvuru süreci başladı. Eğitimde Python konseptleri, sıralama algoritmaları, veri görselleştirme ve veri analizi gibi bölümler yer alacak. Eğitimi tamamlayan katılımcılar sertifika alacak ve kariyer olanaklarını geliştirecek beceri ve yetkinlikler elde edecekler.

Samsung Electronics ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen, Innovation Campus Programı kapsamında düzenlenecek Kodlama ve Programlama Eğitimi için başvuru süreci başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk kez 2020'de hayata geçirilen Innovation Campus Programı, yeni dönemde Kodlama ve Programlama Eğitimi ile devam ediyor.

Eğitim, Python konseptleri, sıralama algoritmaları, veri görselleştirme ve veri analizi gibi bölümlerden oluşuyor.

UNDP'nin SDG AI Lab uzmanları tarafından verilecek eğitim sonrasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı önceleyen proje önerilerinin değerlendirileceği bir hackathon da düzenlenecek.

Hackathon etkinliğinde katılımcılardan program boyunca öğrendikleri bilgileri kullanarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na uygun alanlarda çözüm öneren proje ve bu kapsamda yazılım oluşturmaları veya var olan bir yazılımı geliştirmeleri bekleniyor.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcı gençler ve kadınlar, kariyer olanaklarını geliştirecek beceri ve yetkinlikler elde etmenin yanında sertifika almaya da hak kazanacak.

Programda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen gençler ve kadınlar için özel kontenjan da ayrılacak.

Kodlama ve Programlama Sınıfı için başvurular 22 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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