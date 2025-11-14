Samsung, Türkiye'de 5G Teknolojisi İçin Önemli İşbirlikleri Kuruyor

Samsung, 2026'da geçilmesi planlanan 5G teknolojisinde hem global çapta hem de Türkiye'de pek çok önemli kurumla işbirliği yapıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha güvenli ve hızlı bağlantı imkanı sunan 5G'ye geri sayım süreci başlarken, Samsung, yapay zeka destekli ve 5G uyumlu mobil ürünleriyle bu teknolojinin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yılın başında Turkcell ve Vodafone ile stratejik ortaklık yapan şirket, 5G teknolojisini herkes için erişilebilir kılmak için Türkiye'de üreteceği özel 5G'li cihazlarını kullanıcılarla buluşturuyor.

Söz konusu teknolojinin geliştirilmesine yönelik ortak test çalışmalarını Türkiye'deki AR-GE ekibiyle yürüten Samsung, yapay zeka ve otomasyon yetenekleriyle hem Avrupa'da hem de Türkiye'de mobil sektörün gelişmesine katkı sunuyor.

Samsung, yonga setleri, telsiz teknolojiler ve ağ çekirdekleri dahil uçtan uca 5G çözümlerinin sunulmasında dünya genelinde katkı sağlıyor. Süregelen araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde şirket, vRAN 3.0'dan Open RAN'a, çekirdekten özel ağ çözümlerine ve yapay zeka destekli otomasyon araçlarına kadar geniş ürün portföyüyle 5G ağ teknolojilerini geliştiriyor.

Birçok mobil operatör, Samsung'un ağ çözümleriyle, dünya genelindeki yüz milyonlarca kullanıcısına bağlantı sunuyor.

Amerika merkezli mobil ağ operatörü UScellular, Orta Atlantik bölgesindeki 5G ağ yeteneklerini Samsung'un 5G çözümleriyle geliştiriyor. Samsung'un "mmWave" teknolojisiyle operatör, ultra yüksek hızları ve düşük gecikme sürelerini destekleyen 28GHz ve 39GHz geniş bantlarına erişebiliyor. Samsung'un gelişmiş çözümlerinden yararlanan UScellular, 5G performansını çoklu gigabit hızlarıyla anında artırabiliyor.

Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde Open Ran'ı uygulamayı hedefleyen Vodafone da ana iş ortağı olarak Samsung'u tercih etti.

Samsung, teknolojileriyle endüstriyel alanda da faaliyet gösteriyor. Hyundai, geçen aylarda endüstrinin ilk uçtan uca Reduced Capability (RedCap) denemesini Samsung'un geliştirdiği özel bir 5G ağı üzerinde gerçekleştirdi.

Şirketin gelişmiş özel 5G çözümleri, 5G IoT cihazlarının batarya ömrünü ve enerji verimliliğini artırarak endüstriyel potansiyelini de ortaya koyuyor.

" Türkiye'de en çok 5G'li cihaz satan şirketiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, Samsung'un yüzde 90 oranıyla Türkiye'de en çok 5G'li cihaz satan şirket olduğunu belirtti.

Samsung Türkiye olarak akıllı telefon pazarında önemli bir hacim kapladıklarını vurgulayan Azdemir, "5G ve yapay zeka gibi son teknolojilerin farklı segmentlerde yaygınlaşması mobil telefon pazarını daha rekabetçi ve dinamik hale getirirken, tüketici talebini de olumlu yönde etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Azdemir, tüketicilerin akıllı telefon tercihlerinde fiyat-performans dengesine öncelik vermesine rağmen yenilikçi özelliklere sahip, 5G uyumlu, yapay zeka gibi teknolojilerle donatılmış cihazları da talep ettiğine değindi.