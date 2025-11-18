Samsung, FlaktGroup'u Satın Alarak HVAC Pazarındaki Gücünü Artırdı

Samsung Electronics, global pazarlardaki farklı sektörlere merkezi klima ve hassas soğutma çözümleri sunan FlaktGroup'un satın alma işlemlerini tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sektöründe ticari ve endüstriyel pazarlardaki varlığını genişletmek amacıyla önemli bir yatırım gerçekleştirdi.

Avrupa merkezli FlaktGroup'un satın alma işlemlerini tamamlayan Samsung, grubun üretim ve satış birimlerinin gücüyle AR-GE faaliyetlerini genişletmeyi, ürün ve hizmetleri kademeli olarak entegre ederek tedarik zincirini güçlendirmeyi planlıyor.

FlaktGroup'un iştiraklerinden havalandırma ve yangın güvenliği çözümleri sunan Woods Air Movement, hava işleme ve hava akımı çözümlerinde uzmanlaşan SEMCO ve özel olarak tasarlanan gelişmiş otomasyon sistemleri geliştiren SE-Elektronic de Samsung çatısı altında faaliyet gösterecek.

Şirket adı, mevcut yönetimi, personeli ve tesisleri aynı kalan FlaktGroup, teknoloji uzmanlığı ve korunan marka kimliğiyle bağımsız bir Samsung iştiraki olarak faaliyet gösterecek.

Bu satın almayla Samsung, "Cihaz Deneyimi" iş birimi içinde yeni bir büyüme motoru olarak konumlandırdığı HVAC iş kolunu stratejik bir çerçevede geliştirecek. Şirket, ticari HVAC çözümlerine sürekli yatırım yapmayı ve yapay zeka odaklı veri merkezleri gibi yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlere genişlemeyi planlıyor.

Samsung hizmet kapasitesini artırmayı hedefliyor

Samsung, Güney Kore, Kuzey Amerika ve Avrupa'da büyük fabrikalar, ticari kompleksler, hastaneler, biyofarmasötik tesisler ve denizcilikle ilgili alanlar gibi büyük ölçekli tesislerde klima sistemlerine artan talebe karşı her bölgede güçlü bir tedarik zinciri kurmayı ve hizmet kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Kuzey Amerika pazarındaki varlığını daha da güçlendirmek için Lennox ile de ortak bir girişim kuran Samsung, FlaktGroup'u satın alarak HVAC çözümlerinde artan uzmanlığıyla konumunu daha da güçlendirecek.

FlaktGroup'un gelişmiş HVAC kontrol sistemlerini, şirketin SmartThings Pro ve b.IoT gibi bina yönetim platformlarıyla entegre edecek Samsung, akıllı bina çözümleri ve enerji verimliliği alanlarında yeni fırsatlara yönelecek.

Merkezi HVAC ürünlerinde 10'dan fazla üretim üssü işleten FlaktGroup'un Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya'da kapsamlı bir satış ve servis ağı bulunuyor. Söz konusu yetkinlikleriyle Stargate Project'te de yer alan şirket, büyük ölçekli müşterileriyle çeşitli iş ortaklıklarına imza attı.

FlaktGroup, özellikle veri merkezi sektörü ve hızla büyüyen yapay zeka alanının taleplerine yönelik özel çözümler de geliştirdi. ABD'deki artan talebe hızlı yanıt vermek üzere Kuzey Amerika veri merkezi ekibi kuran şirket, büyük ölçekli müşterilerine destek sunmak, yakın olmak ve iş yapma kolaylığı sağlamak için Singapur merkezli bir global müşteri ekibine de yatırım yaptı.

"Stratejik bir hamle"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkanı ve Cihaz Deneyimi İş Birimi Başkan Vekili TM Roh, satın alma işleminin Samsung'un global HVAC ve veri merkezi pazarlarındaki liderlik hedeflerine yönelik stratejik bir hamle olduğunu belirtti.

Roh, "FlaktGroup'un teknolojik uzmanlığını Samsung'un yapay zeka platformlarıyla birleştirerek, sektörde çığır açmayı ve müşterilerimize inovatif çözümler sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

FlaktGroup Üst Yöneticisi (CEO) Trevor Young da Samsung'a katılmalarının, global pazardaki büyümeyi hızlandıracağını ve teknolojik inovasyonları teşvik edeceğini aktardı.

Young, "Şirketlerimiz arasındaki sinerji, geleceğin HVAC çözümlerini geliştirmede önemli bir dönüm noktası olacak." değerlendirmesinde bulundu.