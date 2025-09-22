Samsung Electronics Türkiye'ye Osman Badur Atandı

Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Kıdemli Pazarlama Direktörlüğü görevine Osman Badur atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti.

Türkiye'de beyaz eşya ve elektronik sektöründe 20 yılı aşkın deneyimiyle önemli başarılara imza atan Badur, Samsung Türkiye Beyaz Eşya Kıdemli Pazarlama Direktörü olarak görevine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Badur, yeni göreviyle sektörün dinamiklerini daha ileri taşıyacak projelere odaklanacağını belirtti.

Badur, "Sektörde edindiğim bilgi birikimi ve deneyimle Samsung Türkiye'de güçlü bir değer yaratmayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde, yüksek lisans eğitimini (MBA) Yeditepe Üniversitesi'nde tamamlayan Badur, profesyonel iş hayatına 2002'de başladı. 23 yıllık iş yaşamı boyunca pazarlama, ürün yönetimi, marka, iletişim, e-ticaret yönetimi, strateji ve iş geliştirme alanlarında farklı pozisyonlarda görev alan ve son olarak Genel Müdür Yardımcısı ünvanında başarılı işlere imza atan Badur, farklı iş kollarında edindiği tecrübeler ve dönüşüm süreçlerindeki liderliğiyle tanınıyor.