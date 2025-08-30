Samsung Electronics Türkiye'den yapay zeka destekli Teknisyen Akademisi

Samsung Electronics Türkiye, satış sonrası müşteri deneyimine göre tasarlanan "Teknisyen Akademisi"ni İzmir'de hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics Türkiye, müşteri odaklı yaklaşımıyla satış sonrası hizmetlerinde yenilikçi ve akıllı çözümler sunmaya devam ediyor.

Şirket, ülke genelinde hizmet veren yetkili servis çalışanları ve teknisyenleri için Teknisyen Akademisi'ni açtı.

Akademide, sahada görev alan teknisyenler, gerçek olay simülasyonları ve yapay zeka desteği sayesinde iklimlendirme ürünleri başta olmak üzere televizyon ve beyaz eşya ürünleri için eğitimlerden geçecek.

Yılda yaklaşık 1000 teknisyene eğitim verilmesi planlanan akademide, yeni başlayan teknisyenlerin mesleki anlamda yetiştirilmesi, mevcut sertifikalı teknisyenlerin ise bilgilerini tazelemesi ve yeni modelleri deneyimlemesi hedefleniyor.

İş güvenliği, montaj, onarım, bakım ve ürün ile ilgili teorik ve pratik eğitimler alacak olan teknisyenlere, tasarlanan simülatör ve araçlar sayesinde gerçek bir vaka gibi eğitimler de verilecek.

Teknisyenler, özellikle klima ürünlerinin taşınmasından montajına tüm aşamalarını birebir simülasyon eğitimleriyle deneyimleyecek. Türkiye'de klima montajında dış ünite kurulumu için çoğu evde yeterince alan olmadığından, teknisyenlere gerçek iş güvenliği simülasyonu uygulanarak çalışan güvenliği üst düzeye çıkarılacak.

Akademide ayrıca, evlerin çoğunda asansör olmaması gerçeğinden yola çıkılarak, ürün taşıyan personelin sağlığı ve ürünlerin hasar görmemesi için Türkiye'de özel tasarlanan taşıma simülasyonuyla eğitimler verilecek.

Sürecin sonunda, yine Türkiye'de tasarlanan gerçek bir ev konseptinde teknisyenler, klimanın iç ve dış ünitesinin kurulumunu yapacak. Montaj sonrasında ise teknisyenler yapay zeka yardımıyla detaylıca değerlendirilecek ve yeterli görülmeyenler yenileme eğitimine alınacak.

Sahada en çok karşılaşılan taleplerden biri olan "ürün kurulum yerinin seçimi"ni, şirket, yapay zeka destekli uygulamalarıyla gerçekleştiriyor.

Şirket, estetik durmayan kurulumların önüne geçmek için yakın zamanda yine yapay zeka destekli bir kontrol fonksiyonunu devreye almayı planlıyor. Bu fonksiyonla ürün kurulumu tamamlandıktan sonra kurulum yeri resimleri teknisyen tarafından çekilecek ve yapay zeka, estetik açıdan uygun olmayan detaylar hakkında geri bildirimde bulunacak.

Onarım ve yüksek ürün performansı için de SmartThings, HRM (Home Appliance Remote Management), HASS son test kalite kontrol programı ve Proactive parça seçimi ekosistemi ve yapay zeka desteğiyle müşterilerin, ürün ya da kullanım alışkanlıklarından kaynaklanan olası hatalar önceden tespit edilerek, maksimum ürün performansı için çözümler üretiliyor.

"Müşterilerin yaşam konforunu gözeten ürünler sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Servis ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Erbil Topgül, mobil ürünlerden televizyona, beyaz eşyadan iklimlendirme çözümlerine kadar geniş yelpazede, müşterilerin yaşam konforunu gözeten ürünler sunduklarını belirtti.

Türkiye'deki yetkili servis ağlarını, çağrı merkezi, sohbet ve WhatsApp gibi dijital kanallarla, satış öncesi ve sonrası deneyimini yenilikçi uygulamalarla iyileştirdiklerini aktaran Topgül, "Hayata geçirdiğimiz yeni akademimizde teknisyenlerimiz için tüm süreçleri bizzat deneyimleyerek öğrenebilecekleri bir alan amaçladık." ifadesini kullandı.

Geleneksel teorik eğitim alanlarından farklı olarak, satış sonrasında müşteri deneyimi yolculuğundaki her temas noktasını iyileştirmek amacıyla, gerçek vakalardan esinlenip tasarladıklarına işaret eden Topgül, gerek küresel anlamda gerekse de Türkiye'de sektöre örnek teşkil eden bir akademiyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

Samsung Electronics Türkiye İklimlendirme Sistemleri Direktörü Ekin Tezeren de son yıllarda yaşanan sıcaklıkların etkisiyle yaşam alanlarında, konfor ve verimlilik taleplerinin arttığına dikkati çekti.

İklimlendirme sistemlerinin artık bir tercihten öte önemli bir ihtiyaç olduğunu anlatan Tezeren, "Klima kullanımı her bölgede artış gösteriyor. Samsung, Bespoke AI yapay zek" destekli klima sistemleri ile kullanıcıların ihtiyaçlarına yanıt vererek, kişiselleştirilmiş bir konfor deneyimi sunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Tezeren, deneyimin sorunsuz tamamlanabilmesi için klima seçiminden montajına bir dizi kritik faktör olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Samsung İzmir Teknisyen Akademisi ile alanında uzman klima teknisyenlerimizi daha donanımlı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle klimalar gibi montaj sonrası tamamlanarak kullanılabilir hale gelen yarı mamul ürünlerde, teknisyenlerimiz ürünün nihai hale gelmesindeki bu kritik süreci, gerçek yaşam senaryolarına dayalı uygulamalı simülasyonlarla deneyimleyerek, gerekli teknik yetkinliklerini pekiştirecek. Yapay zeka destekli içeriklerle zenginleştirilen bu yeni nesil eğitim modelinin sadece teknisyenlerimize değil, sektöre de örnek olacağına inanıyoruz."