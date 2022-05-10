Samsung'dan yapay zekalı, kişiselleştirilebilir ve kullanıcı dostu çamaşır yıkama teknolojileri

Samsung'un kullanıcılara sunduğu çamaşır makineleri, sahip olduğu yapay zeka (AI) bazlı özellikler ile kişiselleştirilmiş, çok daha kolay ve sorunsuz bir çamaşır yıkama deneyimi sağlıyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, çamaşır yıkama ve kurutma işlevini kullanıcı tercihine göre tek bir makinede buluşturan Samsung, kullanıcılara daha az maliyetle yıkama ve kurutma işlevlerini sunuyor.

Samsung'un çamaşır makinelerinde sunduğu yapay zeka (AI) desteği, kullanıcıların alışkanlıklarını öğrenerek en sık kullanılan yıkama programını ve belirli ayarları görüntülemeye imkan sunuyor. Döngüler, kullanım sıklığına göre sıralanabiliyor, kullanıcı paneli buna göre kişiselleştiriliyor. Böylece seçenekleri ve ayarlama sürecini basitleştirirken, zamandan tasarruf etmeye yardımcı oluyor. Herhangi bir talimata ihtiyaç duymadan tüm kullanıcılar, aynı seçenekleri kolayca ayarlayabiliyor.

Yapay zeka desteği sayesinde Samsung, "çamaşır önericisi" kişisel çamaşır uzmanı olarak hareket ediyor ve en uygun yıkama döngüsünü öneriyor. "Çamaşır planlayıcı" ise kullanıcıların günlük programını optimize etmek için çamaşır yıkama sürelerini yönetmelerini mümkün kılıyor. "Ev bakımı sihirbazı" ise sorunları uzaktan belirleyip hızlı bir sorun giderme hizmeti sağlayarak çamaşır makinesinin optimum ve güvenli durumda çalışmasına imkan sunuyor.

Samsung'un bir diğer yenilikçi ve teknolojik özelliği olan QuickDrive ise yıkama süresini yüzde 50'ye kadar düşürürken, etkili temizlik sağlamaya yardımcı oluyor. Q Bubble ile güçlü köpük üretimi gerçekleştirilirken, yıkama sırasında her bir çamaşırın bol miktarda köpüğe maruz kalması için yoğun köpük miktarına ulaşılıyor. Böylece etkili ve kısa sürede temizlik sağlanmış oluyor.

Ekstra yer kaplamadan yıkama ve kurutma konforu tek bir makinede

Samsung'un kurutma özelliğine de sahip olan ve tek bir makinede hem yıkama hem kurutma sağlayan makineleri ise kullanıcılara büyük kolaylık sunmaya devam ediyor.

Samsung'un kurutma teknolojileri, "otomatik döngü" bağlantısı teknolojisi ile yıkama ve kurutma işlemlerini en basit hale getiriyor. Samsung "Smart Things" uygulaması üzerinden eşleştirilebilen bu özellik, kurutma işlevine sahip olan Samsung çamaşır makinelerinde, yıkama makinesindeki programı otomatik olarak dikkate alıyor, kurutma işleminin de buna göre başlamasını sağlıyor. Ayrıca, seçilen yıkama programına göre doğru kurutma programını önerebiliyor.