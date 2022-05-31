Samsung'dan WindFree klimayla yenilikçi çözümler - Haberler

Samsung'un WindFree rüzgarsız serinlik teknolojisine sahip Wi-Fi özellikli klima modelleri bu yaz, doğrudan rüzgara maruz kalmadan serinleme imkanı sunuyor.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, yenilikçi teknolojilerinin yanı sıra tasarımıyla da farklılaşan WindFree klimalar, planlama aşamasından itibaren fonksiyonlara ve ihtiyaca uygun olarak yenilikçi modüler tasarım teknolojisi tercih edilerek geliştirildi.

Havayı, 23 bin mikro hava deliğinden yumuşak ve sessizce dağıtarak durgun hava ortamı yaratan WindFree özelliği, rahatsız edici soğuk rüzgar hissi oluşturmuyor, konforlu ve homojen bir serinlik hissi sağlıyor.

Ayrıca klimalar Yapay Zeka Özellikli Otomatik Soğutma Teknolojisi sayesinde, klima soğutma tercihlerine dinamik olarak uyum sağlamasıyla dikkati çekiyor.

Yüzde 77'e kadar enerji tasarrufu

Enerji verimliliği yüksek WindFree soğutma teknolojileri kullanıcıların daha fazla tasarruf etmelerine fırsat sunuyor. Klima WindFree modunda çalışırken, dış ünite "Hızlı Soğutma" moduna kıyasla yüzde 77'ye kadar daha az elektrik kullanarak minimum güç tüketiyor. Böylece elektrik faturalarını önemli oranda azaltabiliyor.

Kullanıcılar, "Akıllı Ev" uygulamasını kullanan Wi-Fi Kontrolü ile klimanın fonksiyonlarını uzaktan kontrol edebiliyor ve çalışma şeklini programlayabiliyor. Ayrıca, nasıl çalıştığına dair kullanıcılara canlı bir şekilde geri bildirim sağlıyor ve güç kullanımını izlemeye olanak tanıyor.

WindFree Rüzgarsız Serinlik Teknolojisine sahip "İyi Uyku Modu" ise rahatsız edici hava akışı olmadan, iyi bir gece uykusu için ideal oda sıcaklığını sağlıyor.

Samsung'un, kullanıcılar odada olsa da olmasa da verimli soğutma sağlayan "Akıllı Göz" özelliği 20 dakika içinde odada herhangi bir hareket olup olmadığını tespit edebiliyor ve enerji tasarrufu sağlamak için WindFree moduna geçebiliyor.

Ayrıca kullanıcılar, tamamen tercihe bağlı olarak hava üfleme yönünü veya bulundukları odada nereye giderse gitsinler hava üflemesinin kendilerini takip etmesini sağlayabiliyor.