Samsung'dan kişiselleştirebilir, enerji tasarruflu, gıdaları daha uzun süre taze tutan teknoloji - Haberler

Samsung buzdolaplarında kullandığı "Twin Cooling", "Smart Freezer" ve "Digital Inverter Kompresör" gibi yenilikçi teknolojilerle hem gıdaların daha uzun süre taze ve doğal kalmasını hem de kişiselleştirilebilir kullanım kolaylığı ve enerji tasarrufunu bir arada sunuyor.

Samsung açıklamasına göre, şirket, yenilikçi bir bakış açısıyla geliştirdiği teknolojileri her alanda kullanıcılara sunmaya devam ediyor.

Samsung'un buzdolaplarına yönelik sunduğu patentli ve üstün teknolojiler, hem kalabalık ailelerin hem de bireylerin gıdaları en güvenli koşullarda, taze ve uzun ömürlü bir şekilde saklamalarına imkan sunuyor. Ayrıca kullanıcıların buzdolaplarını dilediği şekilde soğutucu ve dondurucu olarak ayarlamasını ve daha az enerji tüketimi gerçekleştirmelerini mümkün kılıyor.

Twin Cooling Plus ile daha fazla tazelik

Samsung'un bağımsız soğutma özelliği ile dondurucu ve soğutucu bölümlerindeki gıda kokularının birbirlerine karışmasını önleyen teknolojisi Twin Cooling Plus, gıdaların uzun süre taze kalabilmeleri için her rafta eşit soğutma ile ideal nem koşullarını sağlayabiliyor.

Geleneksel buzdolaplarında aynı havanın her iki alanda da kullanılmasından dolayı yaşanan, gıdaların kokusunun birbirine sinmesi ayrıca soğuk ve kuru havanın gıdaların nemini hızlıca alarak kısa süre içinde tazeliklerini kaybetmesi gibi durumlar, Twin Cooling Plus teknolojisiyle tarihe karışıyor. Samsung buzdolaplarında iki ayrı hava akımı kullanıldığı için bu durumların önüne geçiliyor.

Buzdolabı buharlaştırıcısı buz çözme (defrost) işleminden gelen nemi (yüksek nem) buzdolabına verebilen bu teknoloji, dondurucu ile buzdolabı arasında kokuların birbirine karışmasını engelliyor. Bağımsız soğutma sisteminde her bir bölmeyi kontrol etmek için 2 adet buharlaştırıcı, 2 adet fan kullanılıyor. Tamamen ayrılmış bölme yapısı sayesinde gıdaların hem kokusu birbirine karışmıyor hem daha uzun süre taze kalması sağlanıyor. Klasik tekli soğutma sistemine göre, Samsung Twin Cooling Plus teknolojisiyle buzdolabındaki nem oranı yüzde 70'e kadar artıyor ve yiyeceklerin daha uzun süre taze kalması sağlanıyor.

Smart Freezer teknolojisiyle enerji tasarrufu sağlamak çok kolay

Açıklamaya göre, Samsung'un gerektiğinde daha fazla buzdolabı iç alanı yaratan ve çalışma modunu değiştirerek enerji tasarrufu sağlayan özelleştirilebilir fonksiyonu Smart Freezer (Akıllı Dondurucu), kullanıcılara 5 adet dönüşüm modu sunuyor. Kullanıcılara kendi tercihlerine göre kişiselleştirilebilir kullanım seçenekleri sunan bu dönüşüm modları, buzdolabında soğutucu veya dondurucu alanının artırılıp azaltılmasına imkan sağlıyor. Örneğin; evinde ayrı bir derin dondurucu bulunan aileler veya derin dondurucu ihtiyacı az olan kullanıcılar, bu dönüşüm modları sayesinde dondurucu yerine daha fazla soğutma alanı sağlayarak, dondurucu bölümünde büyük bir karpuz veya balkabağı gibi gıdaları güvenli ve yer sorunu yaşamadan saklayabiliyor. Kullanım ihtiyaçlarına göre ister soğutucu ister dondurucu olarak buzdolaplarında hangi alanı kullanmak istediklerini belirleyebiliyorlar.

Enerji tüketimini azaltan Digital Inverter Kompresör teknolojisi

Ailelerin veya kişilerin günlük soğutma ihtiyacına uygun bir şekilde buzdolaplarındaki kompresör devrinin otomatik olarak ayarlanmasına imkan sunan Digital Inverter Kompresör teknolojisi ise soğutma talebine uygun olarak, kompresör devrini otomatik bir şekilde, 7 farklı hız seviyesine göre ayarlayabiliyor. Buzdolabının kapakları açılmadığında ve dolap içi sıcaklık stabil kaldığında, Digital Inverter Kompresör düşük devirlerde çalışarak, daha fazla enerji verimliliği sağlıyor. Böylece, elektrik kullanımı minimuma indirilerek, enerji tüketimi azaltılmış oluyor.

Bu teknoloji sayesinde, buzdolabındaki her bir bölmenin içindeki evaporatör ve fan, enerji verimliliğini maksimize edebiliyor, soğutma ihtiyacına uygun bir şekilde kompresör devrini otomatik olarak ayarlıyor. Sonuç olarak, buzdolabı, daha düşük devirlerde çalışabildiği için daha az enerji tüketiyor ve düşük devirlerde daha sessiz çalışıyor.

Bu teknolojinin bir diğer avantajı ise buzdolabının sürekli 'dur-başlat' yapmasını engelleyerek, düşük devirlerde sürekli çalışarak yıpranmasını da önlemesi olarak dikkati çekiyor. Hızlı bir şekilde soğutma işlemini gerçekleştirdikten sonra ısıyı dengelemek için en uygun devirde çalışıyor. Yiyecekler için sıcaklık farkı oluşturmuyor ve gıdaların uzun süre taze kalmasını sağlıyor.

Samsung ayrıca 7 farklı soğutma hızı ile tüm olası ısı değişkenliği durumlarını dikkate alarak ideal soğutma koşullarını belirleyen tek kompresör olan Digital Inverter Kompresör için 10 yıl boyunca garanti sunuyor.