Samsung, bağlantılı ev cihazlarına yönelik teknolojilerini sergiledi

Samsung Electronics, bağlantılı ev cihazlarına yönelik en yeni teknolojilerini sergiledi.

Şirket açıklamasına göre, Samsung, IFA 2023 Fuarı'nda, SmartThings vizyonunun, enerji tasarrufu sağlamaktan güvenliği artırmaya ve eğlence içeriklerine erişimden günlük yaşamı daha verimli hale getirmeye kadar, tüketicilerin önem verdiği konulara öncelik vermek olduğunu vurguladı.

Sürekli büyümeye devam eden SmartThings ekosistemi, 285 milyon kullanıcının, evlerini ihtiyaçlarına göre uyarlayıp kişiselleştirmesine, tek bir uygulama aracılığıyla birden fazla cihazı ve ev aleti arasında kesintisiz bağlantı kurmasına ve bunları kontrol etmesine imkan tanıyor.

Samsung, IFA 2023 etkinliğine, evde kullanılan teknolojilere yönelik artan ihtiyaçları anlamak adına Avrupa çapında yürüttüğü yeni tüketici araştırmasını paylaşarak başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, IFA 2023'de tanıttıkları SmartThings vizyonuyla evleri daha akıllı, daha güvenli ve daha verimli hale getirmeye odaklandıklarını belirterek, "Kullanıcıların ihtiyaçlarını merkeze alarak enerji tasarrufundan güvenliğe kadar farklı alanlarda çözümler sunuyoruz. SmartThings ekosistemi, evleri daha akıllı ve bağlantılı hale getirerek kullanıcıların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor. Teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak bu ekosistemimizi sürekli olarak geliştireceğiz." ifadesini kullandı.

Samsung Avrupa Pazarlama Müdürü Benjamin Braun ise Samsung olarak kullanıcılarının en çok önem verdikleri kişilerle, mekanlarla ve en güzel anlarla arasındaki bağı sağlama konusunda kararlı olduklarını aktararak, "SmartThings ekosisteminin, insanların önemsediği bağlantıları daha da fazla kurmasına imkan tanıyacak şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlamak için teknolojideki en son yeniliklerin sunduğu imkanlardan yararlanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

SmartThings uygulaması, kullanıcıların her yerden evlerini kontrol etmesini sağlayarak kesintisiz eğlencenin keyfini çıkarmasına yardımcı oluyor ve onları güvende tutuyor. Avrupa genelinde ev yaşamının önemi gün geçtikçe artıyor, ofisten, dinlenme ve eğlence mekanına kadar ev birden fazla göreve hizmet ediyor. Bu nedenle evler, her zamankinden daha önemli mekanlar olmaya devam ediyor. Her 10 tüketiciden 7'si (yüzde 71) teknolojinin, günlük yaşam aktiviteleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu konusunda hemfikir. Bu aktiviteler arasında, arkadaşlarla ve aileyle etkileşim kurmak, ev işlerini yapmak ve hobilerden keyif almak da yer alıyor.

Üst üste 17 yıldır dünyanın bir numaralı TV markası ve 8 yıldır da Türkiye pazarının lideri olan Samsung'un, tüm tüketici ihtiyaçlarını gözeten yaklaşımı bulunuyor. Süper ekran serisini 98" Neo QLED 8K ve 4K Q80C'nin piyasaya sürülmesiyle tamamlayan Samsung, Micro LED ekran serisinin tamamını ise yıl sonuna kadar Avrupa'ya sunmayı planlıyor.

İkinci Nesil Freestyle'in global tanıtımı yapıldı

IFA 2023'te ayrıca İkinci Nesil Freestyle (The Freestyle 2nd Gen) modelinin global tanıtımı da yapıldı. Bu çok yönlü ve taşınabilir projektör, kullanıcının seçtiği her yerde, hatta tavanda bile, büyük ekran deneyimi sunuyor. Cihazdaki Smart Edge Blending özelliği, yatay ve dikey ekran deneyimlerine imkan sunuyor. Bu özellik sayesinde iki adet İkinci Nesil Freestyle projektörü eşleştirilerek 160 inç panoramik ve 120 inç dikey görüntüleme imkanı elde edilebiliyor. Bunlara ek olarak, Samsung Gaming Hub'a sağlanan tam erişim sayesinde, İkinci Nesil Freestyle kullanıcıları Samsung'un yayın ortakları dahilindeki en iyi oyunlarının keyfini çıkarabiliyor. mXbox ve Bethesda Softworks ortaklığıyla, yıldızlar arasında geçen heyecanlı, yeni nesil rol yapma oyunu Starfield da artık bu oyunlar içinde sunuluyor. Starfield, Xbox Game Pass Ultimate üyeliğiyle, Samsung Gaming Hub üzerinden konsola ihtiyaç duymadan oynanabiliyor.

Yemek tutkunları, artık, tarif arama, kaydetme ve paylaşma, yemek planlama, hazırlama ve market alışverişi için hepsini bir arada sunan yeni uygulama Samsung Food ile yemek hazırlama ve yeme keyfine kendilerini tamamen adayabilecek. IFA 2023'te duyurulan Samsung Food, 104 ülkede ve sekiz dilde kullanılabiliyor ve tüm dünyanın yemek bilgisini kullanıcıların parmaklarının ucuna getiriyor, kullanıcıları kendileri için doğru ve sağlıklı yemekleri seçme ve hazırlama konularında güçlendiriyor. Kullanıcıların mutfaklarıyla bağlantı kuran Samsung Food, uyumlu Samsung fırınlarına doğru zaman ve sıcaklık komutlarını anında gönderebiliyor. Uygulamada sunulan 160 binden fazla tarifle, her zaman pişirecek yeni bir şeyler bulmak mümkün olacak.

Food AI ile desteklenen Samsung Food, yıl sonuna kadar kullanıcıların diyet gereksinimlerine yanıt veren kişiselleştirilmiş tarifler sunacak. Örneğin, uygulama, tarifleri sadece birkaç dokunuşla vegan bir versiyona dönüştürebilecek. Bu yılın sonlarına doğru yapılacak başka bir geliştirmeyle, Samsung Health ile bağlantı kuracak olan Samsung Food, bu sayede özel yemek planlarını tercihlere ve diyet gereksinimlerine uyacak şekilde dönüştürebilecek ve kullanıcıların sağlık hedeflerine ulaşmasını destekleyecek. Vision AI teknolojisini kullanan Samsung Food, 2024 yılında çekilen fotoğrafları kullanarak besin değerlerini kontrol edecek, malzemeleri tanımlayacak ve bunların kullanılabileceği en iyi tarifleri önerecek.

Yenilikçi tüm Galaxy cihazları, geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilen ambalajlarda satılıyor

Samsung, insanların tasarruf etmesine ve daha iyi bir gezegen için adım atmasına yardımcı olacak ürün ve hizmetler geliştirmeye kendini adadı. Bu konular, tüketicilerin de gündeminde yer alıyor. Araştırmaya katılanların dörtte üçünden fazlası (yüzde 77), sadece maddi tasarruf için değil, aynı zamanda çevreye de fayda sağlamak için, enerji tasarrufu sağlayan teknolojik ürünleri araştırdıklarını belirtiyor. Katılımcıların üçte ikisi (yüzde 67), bir sonraki cihazlarının enerji tüketim değerlerini takip edip tüketimi azaltmaya imkan veren bir uygulamayla bağlantılı çalışmasının önemli olduğunu düşünüyor.

Avrupa genelinde artan enerji fiyatlarıyla birlikte, ankete katılanların yüzde 72'si evlerindeki cihazları çalıştırmanın maliyeti konusunda endişe duyuyor. SmartThings Energy, bu endişeleri gidermeye yardımcı olmak için, kullanıcıların, kendi cihazlarının kullandığı enerjiyi ihtiyaçlarına göre optimize etmesine ve enerji kullanımını azaltmasına yardımcı oluyor. Örneğin, SmartThings Energy'deki Yapay Zeka Enerji Modu, Ecobubble özelliğini devreye alarak çamaşır makinenizin enerji kullanımını izlemenizi ve sıcak yerine soğuk suyla yıkama yaparak yüzde 70'e kadar enerji tasarrufu sağlıyor.

Samsung ayrıca mikrofiberlerin doğaya salınması sorununa çözüm bulmak için küresel okyanus koruma kuruluşu Ocean Wise ve giyim üreticisi Patagonia ile iş birliği yaptı. Less Microfiber Filtre, çamaşır yıkama programlarından kaynaklanan mikroplastik emisyonlarını yüzde 98'e kadar azaltan harici bir çamaşır makinesi filtresi olarak öne çıkıyor.

Ocean Wise Mikroplastik Çözümleri Müdürü Charlie Cox, "Samsung ve Patagonia ile sürdürdüğümüz iş birliğimiz sayesinde, Ocean Wise olarak, okyanuslara mikrofiber salınmasını durdurmada kendi payına düşeni yapması konusunda sektöre yol göstermiş olmaktan gurur duyuyoruz. Less Microfiber Filtre gibi inovasyonlar sayesinde, bireylerin ev kaynaklı mikrofiber ayak izini azaltmasını sağlayabiliriz. Bu, okyanuslarımızın bize minnettar olacağı, kolay ve günlük yaşama dayalı bir çözüm." ifadesini kullandı.

Isı pompaları gibi ısıtma teknolojileri, hızla büyüyen bir pazar olarak öne çıkıyor ve Samsung büyümekte olan bu pazarın ön saflarında yer alıyor. Yenilikçi ve akıllı hava kaynaklı ısı pompaları, 2022'den bu yana yüzde 97'lik satış büyümesi kaydetti. Bu cihazlar, hava durumu ne olursa olsun evleri tüm yıl boyunca konforlu hale getirmek için ev içi sıcak su tanklarıyla veya Samsung'un ClimateHub çözümüyle çalışıyor. Ayrıca SmartThings ekosistemine de bağlanabilen cihazlar, böylece enerji kullanımını takip edebiliyor ve kullanıcının talep ettiği ortam tercihlerine göre uyarlanabiliyor. Yüksek sıcaklıklı monoblok ısı pompası çözümleri yelpazesinin en yeni üyesi EHS Mono R290, eylül ayında piyasaya sürülüyor.

Çevresel etkiyi azaltmak için küçük adımlar atarken insanların günlük yaşamlarını en iyi şekilde geçirmesine yardımcı olan teknolojiler tasarlamayı hedefleyen Samsung'un yolculuğu sürekli gelişim halinde. Galaxy Z Flip5 ve Fold5 ile Galaxy Tab S9 serisi, okyanuslara bırakılmış balık ağları, su varilleri ve PET şişelerden elde edilen geri dönüştürülmüş alüminyum, cam ve plastikler de dahil olmak üzere geri dönüştürülmüş çeşitli malzemeler içeriyor. Galaxy Watch6 serisi de tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik malzemeler içeren yöntemlerle üretiliyor. Yenilikçi tüm Galaxy cihazları, geri dönüştürülmüş kağıt malzemeler kullanılarak üretilen ambalajlarda satılıyor.

Samsung, insanların evleriyle daha yakından bağ kurmasını hedefliyor

Samsung, akıllı teknolojilerin nesiller boyu sunabileceği güven duygusunun değerini biliyor. Güvenlik, yapılan araştırmada da ortaya çıkan bir tema oldu. Kendileri evde yokken evi izlemek (yüzde 54), evde yalnızken kendilerini daha güvende hissetmek (yüzde 39) ve ev dışındayken ailelerini güvende tutmak (yüzde 39) gibi konular, akıllı teknolojilerin sunduğu temel güvenlik faydaları olarak görülüyor.

SmartThings ekosistemi çatısı altında, insanların evlerini ve sevdiklerini güvende tutmasına yardımcı olmayı taahhüt eden bazı iş ortakları yer alıyor. Bunların arasında ev güvenliğinde lider bir marka olan Yale de yer alıyor. Yale Linus Smart Lock ve şirketin yeni Smart Opener for Gate & Garage çözümü, tüm aile üyelerinin içinin rahat olmasını sağlamak için kapıların ve girişlerin uygulama aracılığıyla uzaktan kilitlenebilmesini sağlıyor.

Teknolojinin imkanlarına odaklanan bir geleceğe yatırım yapan Samsung'un fark yaratmak istediği alanlardan biri de akıllı ev teknolojilerini daha kullanıma hazır hale getirmek. Yapılan araştırmada, Avrupalıların dörtte biri, bir sonraki evlerinin akıllı teknolojilerle donatılmış olmasını cazip ve önemli bir faktör olarak görürken katılımcıların dörtte üçünden fazlası ise tamamen işlevsel akıllı evlerde yaşamak istediğini belirtiyor (yüzde 77).

Söz konusu talepleri ele alan Samsung, belirtilen imkanları gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam ediyor ve bu vizyonu ileriye taşımak konusunda iş birliğinin gücüne inanıyor. ABB Smart Buildings ve dünyanın önde gelen fotovoltaik ve depolama sistemi teknolojileri sağlayıcılarından SMA ile iş birliği yapan Samsung, akıllı teknolojilerin sunduğu imkanları, evlere satın alınmadan önce yerleştirerek insanların evleriyle daha yakından bağ kurmasını hedefliyor. ABB ve SMA ürünlerinin SmartThings Energy ile entegre edilmesi sayesinde, evler daha güvenli, daha akıllı ve daha sürdürülebilir hale gelebiliyor. Örneğin, cihazlar en uygun zamanda çalıştırılabiliyor, enerji fiyatlarına ve kullanım şekillerine göre tüketimi ayarlamak için enerji kullanımı takip edilebiliyor ve güneş enerjisi üretimine göre enerji kullanımları optimize edilebiliyor.