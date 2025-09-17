Samsung, 40 Yıldır Ev Ürünleri İnovasyonlarını Kutluyor

Samsung, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2025'te ev ürünleri inovasyonlarının 40. yılını kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, 1985'te konuşan buzdolabını piyasaya sürerek, sesle çalışan ev ürünleri dönemini başlatmıştı. Erken dönem konuşma sentezi teknolojisiyle 1989'da donatılan ürün, basit sesli rehberlik sunmanın ötesine geçti. Kayıtların programlı olarak seslendirilmesi, aile notu özelliği ve kapı açılma uyarıları da sunmaya başlayan ürün, yapay zeka destekli sesli etkileşimin temelini attı.

Erken dönem inovasyonu evrilerek Samsung'un 2018'de piyasaya sürdüğü yapay zeka destekli sesli asistanı Bixby'ye dönüştü. Halihazırda Bixby, Samsung ev ürünlerinin zeka ve kontrol merkezi haline geldi, buzdolaplarının, klimaların, çamaşır makinelerinin ve daha fazlasının sesli kontrolünü mümkün kıldı.

Voice ID özelliğiyle çalışan yapay zeka asistanı, günümüzde, bireysel kullanıcıları tanıyarak kişiselleştirilmiş bilgiler de sunabiliyor.

"Ekranlı ev ürünleri" konseptinin öncülerinden şirket, bağlantılı evlerin geleceğine dair vizyon ortaya koyuyor. Şirket, 1982'de, kullanıcıların pişirme talimatlarını kontrol etmesine imkan tanımakla kalmayıp aynı zamanda televizyon izlemesini ve hatta güvenlik kamerası işlevleriyle ev girişlerini takip etmesini sağlayan çok amaçlı ve ekranlı bir mikrodalga fırını piyasaya sürdü.

Ekran inovasyonunu buzdolaplarına da taşıyan şirket, buzdolabını yalnızca saklama ünitesi olmaktan çıkarıp ailelerin günlük yaşamının merkezine dönüştürdü.

Şirket, 2016'da IoT özellikli "Family Hub" buzdolabını piyasaya sürdü. 21,5 inçlik dokunmatik ekranla ve dahili kameralarla donatılan buzdolabıyla kullanıcılar tamamen yeni bir mutfak deneyimi yaşayarak gıdalarını kontrol edebildi.

Buzdolapları, çamaşır makineleri, klimalar ve diğer ev aletleri, "SmartThings" platformu aracılığıyla birbirine bağlanırken, ekranlar ise kullanıcıların evlerindeki akıllı cihazları tek bakışta izleyip yönetebileceği kontrol merkezlerine dönüştü.

Samsung, mikrobilgisayar çipi içeren klimayı 1980'de piyasaya sürdü

Mikrobilgisayar çipi içeren klimayı 1980'de piyasaya süren şirket, akıllı ev ürünlerinde bir adıma imza attı. Bu inovasyon ruhu 1990'lara kadar devam ettiren şirket, 1991'de "bulanık mantık IC" ve nöro-algoritmalarla çalışan "Neuro-Fuzzy" çamaşır makinesini piyasaya sürdü.

Optik sensörler kullanarak kir seviyesini, yük miktarını ve su sıcaklığını algılayan makine, yıkama programını otomatik olarak optimize ederek algılama, karar verme ve kişiselleştirilmiş çözümler sunma konseptini kullanıcılarla tanıştırdı.

Şirket, 2018'de, kumaş türü, rengi ve kirlilik seviyesine göre yıkama programları öneren yapay zeka tabanlı sistem kullanan "QuickDrive" çamaşır makinesini piyasaya sürdü.

Kumaş türlerini ve kirlilik düzeyini otomatik olarak algılayan inovasyon, optimize edilmiş yıkama programları ve kurutma sıcaklıkları öneren "OptiWash" ve "AI Optimal Dry" özellikleriyle donatılan "Bespoke AI Laundry Combo"nun temelini oluşturdu.

Şirket, 2006'da ise robot süpürgelerinden "Hauzen"e akıllı özellikler ekledi. Jiroskop sensörü kullanarak mesafeyi ve açıları hesaplayan ürün, kendi kendine haritalama özelliği sayesinde en etkili temizlik rotalarını belirledi. Söz konusu inovasyon, basit toz toplama işlevini yerine getirenden çevresine tepki verebilen cihazlara geçişi işaret etti.

Güncel "Bespoke Jet Bot Combo" modeli, nesneleri algılayıp onlardan kaçınan, zemin türlerini ayırt eden ve daha akıllı hareketlere imkan tanıyan gelişmiş güvenlik özellikleri ve yapay zeka destekli kamera sensörleriyle inovasyon mirasını devam ettiriyor.

"Samsung'un inovasyon mirasına dayanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Dijital Ev Aletleri İş Birimi AR-GE Ekibi Başkanı Jeong Seung Moon, Samsung'un inovasyon mirasına dayanarak, kullanıcıların günlük yaşamına daha fazla kolaylık ve değer sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Moon, "Kişiselleştirilmiş AI Home deneyimlerinde yeni standartlar belirleyerek, 'Samsung= Yapay Zeka Ürünler' düşüncesini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.