Samsun Yurt Savunma'dan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Güncelleme:
Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin bağımsızlık ve güçlü bir devlet olma idealini vurguladı. Aral, Cumhuriyet'in getirdiği değerlere sahip çıkacaklarını ve savunma sanayisinde yerli, milli çözümlerle Türkiye'nin bağımsızlık hedefi doğrultusunda çalışacaklarını ifade etti.

Samsun Yurt Savunma (SYS) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aral, dünya sahnesindeki yüz binlerce yıllık Türk varlığının, çağdaş kimliğini kazandığı büyük yürüyüşün 102. yılında gurur, coşku ve inançla Cumhuriyet'i kutladıklarını belirtti.

Yüzyıllar boyunca, bağımsız, güçlü ve üretken bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Aral, "29 Ekim, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki kararlılığının, çağdaş bir devlet olma iradesinin en güçlü ifadesidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz, sadece bir yönetim biçimi değil, aklın, bilimin, üretimin ve bağımsızlığın teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Aral, Samsun Yurt Savunma Grup şirketleri olarak, Cumhuriyet'in kendilerine kazandırdığı bu değerlere her zaman sahip çıktıklarını aktararak, savunma sanayisinde yerli ve milli çözümlerle Türkiye'nin tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda çalıştıklarının altını çizdi.

Bu bilinçle geliştirdikleri her ürün, ürettikleri her teknoloji, sadece Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik güçlerinin gücüne güç katmakla kalmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet'in en büyük dayanağı olan bağımsız ve güçlü Türkiye idealini geleceğe taşıdığını aktaran Aral, şöyle devam etti:

"Bağımsızlığın sürdürülebilirliğini, ancak üretimle, teknolojiyle ve güçlü bir sanayi altyapısıyla koruyabiliriz. Bu anlayışla, savunma sanayisinin ülkemizin hem güvenliği hem de barışı için taşıdığı stratejik rolün farkındayız. Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle uyumlu olarak, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesinden aldığımız ilhamla, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın barışına katkı sağlayan teknolojiler üretmeye devam ediyoruz."

Yerli ve milli teknolojilerle Türkiye'nin uluslararası alandaki imajına ve etkinliğine katkıda bulunduklarına işaret eden Aral, şu mesajı paylaştı:

"Özellikle son dönemde bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerde Türkiye'nin üstlendiği sorumluluklar da bu çabaların ne kadar değerli olduğunu somut şekilde ortaya koymaktadır. Cumhuriyetimizi bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanı için fedakarlık gösteren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet yönetimine geçişimizin 102. yılı kutlu olsun."

