Samsun ve Aksaray'da Jeotermal Kaynak İhalesi

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan jeotermal kaynak işletme ruhsat sahası ve Aksaray'daki 2 adet jeotermal kaynak arama sahası için ihaleye çıkılacak.

Samsun'un Havza ilçesinde bulunan jeotermal kaynak işletme ruhsat sahası ve Aksaray'daki 2 adet jeotermal kaynak arama sahası için ihaleye çıkılacak.

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Samsun'un Havza ilçesinde bulunan yaklaşık 4 bin 760 hektar alana sahip jeotermal kaynak işletme ruhsat sahası Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek.

Muhammen bedeli 2 milyon 350 bin lira olan sahaların ihalesi, 27 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Aksaray'da bulunan muhammen bedelleri 548 bin 216 lira ve 549 bin 967 lira olan 2 adet jeotermal kaynak arama sahalarının ihaleleri, Açık Teklif Usulü (Artırma) ile 27 Temmuz Perşembe saat 11.00'de Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda İl Encümeni tarafından yapılacak.