Samsun Valisi Dağlı: "Yeni OSB'nin yerini çok yakın zamanda TİGEM'den alacağız"

SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nin ( Osb ) yerini çok yakın zamanda TİGEM'den teslim alacaklarını açıkladı. Dağlı, Havza Osb'nin de 11 bin dönüme çıkartılacağını söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın(TSO) hazırladığı Stratejik Plan toplantısında ildeki mali yatırımlar ve hamleler hakkında açıklamalarda bulundu. Yapımına başlanan, başlanacak ve büyütülecek organize sanayi bölgeleri hakkında bilgi veren Vali Dağlı, Rusya- Ukrayna savaşı sonrası Samsun olarak bölgede yapılacak işlerle alakalı da çalışma başlattıklarını ifade etti.

"Yeni Osb'nin yerini çok yakın zamanda TİGEM'den alacağız"

Yeni OSB için yer tahsisinin çok kısa bir sürede tamamlanacağının altını çizen Samsun Valisi Dağlı, "Yaklaşık 2 yıldır Samsun'da görev yapıyorum. Günler su gibi geçiyor. Yapmak istediklerimizi tam da yapamamanın verdiği sıkıntılar da zaman zaman oluyor. Daha fazla gayret etmemiz gerektiğini de düşünüyoruz. İl ve ilçedeki TSO'larla yakın çalışıyoruz. Yeni OSB ile ilgili süreç artık son aşamaya geldi. Artık TİGEM'den buranın devrini çok yakın bir zamanda alacağız. Ön tahsis yapmadık ama imar planımızı hazırlıyoruz. Bir taraftan da elektrik deplaselerini nasıl yaparız diye çalışıyoruz çünkü büyük elektrik hatları oradan geçiyor. Gıda OSB ve Yeni OSB'ye giriş noktasında Karayolları ile kavşak projemiz şu anda hazırlandı. Yani ön hazırlıkların tamamı şu an itibarıyla devam ediyor" dedi.

"Havza OSB'yi 1000 dönümden 11 bin dönüme çıkartıyoruz"

Yatırımcılar açısından avantajlı bir bölge olan Havza OSB'nin 11 kat arttırılacağını vurgulayan Zülkif Dağlı, "Üretim, istihdam, sanayi gerçekten güzel gelişmeler. İlçelerimizde de güzel gelişmeler var. Özellikle Kavak OSB çok cazip bir hale geldi. Hatta biz oranın 580 dönüm genişleme alanını yaklaşık bakanlığa müracaat ettik. Bakanlıktan bize, 'Uygundur, siz yer seçim komisyonunu toplayın ve kararınızı verin' şeklinde bir yazı geldi. Ayrıca geçen hafta itibarıyla Vezirköprü'ye Karma OSB'nin imzasını bakanlığa gönderdik. Orası 2 bin 250 dönüm karma OSB olacak. Vezirköprü'de ağaç endüstrisi alanında güzel bir altyapı var. Karma OSB ile bunun devamını sağlamış olacağız. Havza da bizim için çok değerli. Havza, Kavak ve Vezirköprü kalkınmada öncelikli 5. derece çerçevesine alındı. Yani avantajları çok fazla. Havza OSB normalde 1000 dönüm. Havza OSB'yi de artı 10 bin dönüm olmak üzere yani 11 bin dönüm olmak üzere tüm planı hazırladık. Onu da bakanımıza arz ettik. İlk konuştuğumuzda 3 bin diye başlamıştık. Bir defada bu işi bitirelim diye Havza OSB'yi 11 bin dönüme çıkartıyoruz. Çarşamba'nın da önümüzdeki hafta altyapı ihalesini yapıyoruz. Hatta elektrik malzemelerini kendimiz alıyoruz ki artık piyasanın durumunu siz bizden daha iyi takip ediyorsunuz. Yoksa elektrik malzemeleri çok fazla hareketli olduğu için ihaleye giren olmaz diye malzemelerini alacağız, sadece işçiliğini yaptırmış olacağız. Gıda OSB'de altyapı devam ediyor, yönetim binası da yapılıyor. Terme'ye de bir çalışmamız var. Burada da Sera OSB'lere destek niteliğinde bir projemiz olacak" diye konuştu.

"Rusya-Ukrayna savaşı sonrası muhtemel iş potansiyeli için çalışma başlattık"

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona ermesinin ardından bölgede oluşacak iş imkanlarından yararlanmak için Samsun adına çalışma başlattıklarını kaydeden Dağlı, şunları söyledi:

"Yanı başımızda üzücü bir Rusya-Ukrayna savaşı yaşanıyor. İnşallah savaş bir an önce biter. Savaş bittiğinde de biz Samsun olarak orada ne yaparız? Bunun çalışmasını da başlattık. İş insanlarımız nasıl rol almalı, neler yapmalı? Kim ne yapabilir gibi çalışmayı başlattık. Bunu daha da genişleteceğiz." - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi