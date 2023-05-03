Samsun Valisi Dağlı'dan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi ile ilgili açıklama Açıklaması

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni arazi kazanımlarıyla Türkiye'nin beşinci büyük serbest bölgesi olacak Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin 10 bin ilave istihdam ve 1,5 milyar dolar ihracat imkanı oluşturmasının öngörüldüğünü söyledi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni arazi kazanımlarıyla Türkiye'nin beşinci büyük serbest bölgesi olacak Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin 10 bin ilave istihdam ve 1,5 milyar dolar ihracat imkanı oluşturmasının öngörüldüğünü söyledi.

Dağlı, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, kentte kurulan Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin ticari anlamda Samsun'un 30 yılına damga vuracağını belirtti.

Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin kuruluşunun tamamlandığına işaret eden Dağlı, Samsun'un dört ulaşım ağının bir arada bulunduğu konumu, gelişmiş altyapısı ve bereketli topraklarıyla Karadeniz Bölgesi'nin en gelişmiş kenti olduğunu dile getirdi.

Samsun'un bölgenin sanayi ve tarım alanında üretim, ticaret ve cazibe merkezi konumunda olduğunu vurgulayan Dağlı, "Serbest bölgesi, organize sanayi bölgeleri (OSB), sanayi siteleri, lojistik merkezi, teknopark ve AR-GE merkezleri, büyük firmaları ve limanlarıyla adeta bölgenin sanayi başkentidir. İlimiz, 8'i sanayi, 1'i de tarıma dayalı ihtisas olmak üzere 9 organize sanayi bölgesine sahiptir." dedi.

Mevcut OSB'lerin bir kısmının tamamen dolu olduğuna, bir kısmının da yüzde 90 doluluk oranını geçtiğine dikkati çeken Dağlı, şöyle devam etti:

"Bafra, Havza, Kavak, Çarşamba ve Gıda İhtisas OSB alanlarındaki rezerv sanayi parsellerinin de yatırımcılarımıza tahsisini gerçekleştirdik. Samsun'un büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücüyle bölge ve ülke ekonomimize katkılar sağlamasında OSB'lerimizin yanı sıra serbest bölgemizin de önemli payı bulunmaktadır. Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Samsun Serbest Bölgesi'nde 2022 verilerine göre 396 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşılmıştır ancak gelinen noktada bu bölgede genişleme alanı kalmamıştır. Bu sebeple Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'un talimatı, Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde Tekkeköy ilçemize bağlı Kirazlık Mahallesi'nde Orta Karadeniz Serbest Bölgesi (OSBAŞ) kuruluş çalışmaları başlatılmıştır. Bölgenin kurucu ve işletmecisi olan şirkete OSBAŞ, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile yatırımcı firmalar Ulusoy Un ve BORSAN'ın ortaklığı bulunmaktadır."

Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin birinci kısmının 223 bin 911, ikinci kısmının ise 420 bin 213 metrekare olmak üzere iki kısım olarak planlandığını anlatan Dağlı, genişleme alanının ise 1500 dekar olduğunu dile getirdi.

Dağlı, "Yeni arazi kazanımlarıyla Türkiye'nin beşinci büyük serbest bölgesi olacak Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin 10 bin ilave istihdam ve 1,5 milyar dolar ihracat imkanı oluşturması öngörülmektedir. Serbest bölge, yatırımcılarımıza, vergi muafiyeti ve indirim, kar transferi, yerli ve yabancı tüm pazarlara kolay erişim, orta ve uzun vadede gelecek planı yapabilme ve gümrük vergisi prosedüründen arındırılmış ticari faaliyet imkanı başta olmak üzere pek çok kolaylık sağlamaktadır." diye konuştu.

Samsun'da yerleşik firmalar tarafından 2022'de 1 milyar 317 milyon 598 bin dolarlık ihracat yapıldığına dikkati çeken Dağlı, şunları kaydetti:

"İlimizde ikinci serbest bölgenin kuruluşu ekonomik anlamda büyük gelişmelere vesile olacaktır. Önümüzdeki yıllarda OSB'lerimizde yer tahsis ettiğimiz firmaların ve yeni serbest bölgemizin de faaliyete başlamasıyla her seneyi rekorla kapatacağımıza inanıyoruz. Bizler de Türkiye'mizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda Samsun'a yatırım yapmak isteyen tüm girişimcilerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Sayın Ticaret Bakanı'mıza, Orta Karadeniz Serbest Bölgesi'nin kuruluşuna verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. İkinci serbest bölgemiz şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun."

Toplantıya, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile Ulusoy Un ve BORSAN yetkilileri de katıldı.