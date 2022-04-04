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Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'

Samsunluların gözde Ramazan tatlısı olan protein deposu 'atom' nostaljik lezzetiyle genç yaşlı tüm kesimlerden ilgi görüyor.

SAMSUN (İHA) - Samsunluların gözde Ramazan tatlısı olan protein deposu 'atom' nostaljik lezzetiyle genç yaşlı tüm kesimlerden ilgi görüyor.

Ramazan ayında Samsunluların severek tükettiği tatlıların başında gelen 'atom' her köşe başında tezgahları süslüyor. Yumurta akı, şeker ve sudan yapılan atom tatlısı 'protein deposu' olarak nitelendiriliyor. İftardan sonra tatlı niyetine tüketiliyor.

Atom ustası Serkan Varol, "Şeker, yumurta beyazında yapılan Samsun'un meşhur tatlısıdır. Genelde Ramazan aylarında çıkar. Tadı da çok güzeldir. Fiyatı da küçük 75 kuruş, büyük 1,5 TL olarak satıyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise çocukluklarında tattıkları bu lezzeti her Ramazan severek tükettiklerini, şimdiyse çocuklarına tattırmak için satın aldıklarını belirttiler. - SAMSUN

Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'

Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'

Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'

Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'

Samsun'un nostaljik lezzeti 'atom'

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yumurta, Samsun, Ekonomi, Haberler

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