Samsun'un Havza OSB'si 20 Kat Büyütülüyor

Samsun'un Havza Organize Sanayi Bölgesi( Osb ), yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine 20 kat büyütülüyor. Şu anda bin dönüm alana sahip Osb, yaklaşık 20 bin dönüme kadar çıkarılarak " Karadeniz Bölgesi'nin en büyük tek parça Osb"si oluyor.

Yaklaşık 20 kat büyütülecek olan Havza Osb, yapılacak yeni yatırımlarla Karadeniz'in en önemli istihdam ve üretim merkezlerinden birisi haline gelecek. Çok avantajlı bir konumda bulunan Havza Osb'ye yatırımcılardan yoğun bir talep olduğunu açıklayan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Havza Osb'mizin yaklaşık 20 kat büyütülmesi kesinleşti. Bu şu demek: Mevcut bin dönüm ile 3-4 bin arasında istihdam hedefliyorduk. Bunu 20 katına çıkartacak bir potansiyele kavuşmuş olacağız" dedi.

"Havza ciddi bir istihdam merkezi olacak"

Yaklaşık 20 kat büyüyecek olan Havza Osb'nin binlerce kişiye istihdam kapısı olacağını ifade eden Başkan Sebahattin Özdemir, "Bugün itibarıyla, yaklaşık bin dönüm olan Osb'mizi yaklaşık 20 kat büyütmek suretiyle totalde 20 bin dönüme çıkarıyoruz. Bu da şu demek: Bin dönümde 3 bin ile 4 bin arasında istihdam hedefliyorduk. Bunu yirmi katına çıkartacak bir potansiyele kavuşmuş olacağız. Bugüne kadar yaklaşık 4,5 yıllık belediye başkanlığımız döneminde hem OSB yönetim kurulu üyesi olarak hem de belediye başkanı olarak başta valimiz olmak üzere kaymakamımız, ticaret odamız, milletvekillerimiz OSB'nin büyütülmesi için büyük mücadele verdik. Bugün de geldiğimiz aşama itibarıyla Karadeniz Bölgesi'nin totalde tek parçada en büyük OSB'si olma yolunda son noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte istihdama büyük kakı sunmuş olacağız. Bölgemizde öne çıkması gereken sektörleri göreceğiz. Türkiye'de ciddi manada isim yapmış ve sektöründe önde gelen firmalar olacak. Özellikle büyük parsel üzerinde yatırım yapmak isteyen firmalar şu anda yer bulmakta sıkıntı çekiyorlar. Bu genişleme alanımızda bu şekilde büyük yer arayan firmalarımıza güzel imkan olacak. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hem buranın altyapısını bitirdikten sonra hem de buralarda fabrikalar yükselmeye başladıktan sonra Havza'nın ciddi bir istihdam merkezi olacağına ve göç alacağına inanıyoruz. İnşallah 10 yıl sonra nüfusu 100 binleri zorlayan, istihdamda da 30 ile 40 binlere ulaşmış bir Havza ile karşılaşmış olacağız" diye konuştu.

İlçede yapılan diğer hizmetlerden de bahseden Özdemir, "İlçemizde yeni yerleşim alanlarını imara açtık. Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemize yeni 350 araçlı otopark kazandırdık. İlçemize 2. olarak ilçemizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak içme suyu arıtma tesisini kazandırdık. Gelecek olan nüfusu ve artacak olan öğrenci nüfusunu karşılayabilmesi için kamu binalarımızı, okullarımızı yeniledik ve ilave binalar yaptık" şeklinde konuştu.

Gurbetteki Havzalılara çağrı

Başkan Özdemir gurbette yaşayan Havzalılara ve yatırımcılara çağrıda bulunarak, "Hem iş insanlarımıza hem de gurbette yaşayan hemşehrilerimize seslenmek istiyorum. Yatırımcılarımız genişleme alanında şimdiden yerini alsın. Ön taleplerini alalım. Gurbet yaşayan hemşehrilerimiz bizim irtibata geçsinler. Yakın zamanda ciddi işçi ihtiyacımız olacaktır. Bu işçi ihtiyacının yakın bölgelerden karşılanmasını hem de gurbete giderek bir şekilde Havza'ya geri dönmeyi hayal eden hemşehrilerimizi de burada istihdam edelim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN