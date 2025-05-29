Samsun'un Dış Ticaretinde İhracat İthalatı Geride Bıraktı

Samsun'un Dış Ticaretinde İhracat İthalatı Geride Bıraktı
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2025'in ilk dört ayında Samsun, 532 milyon 787 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, ithalat 379 milyon 706 bin dolarda kaldı. İhracatın ithalatı geçtiği belirtilen veriler, şehrin dış ticaretinde olumlu bir tablo çizdi.

Samsun'da 2025'in ilk dört ayında, faaliyet illerine göre toplam 532 milyon 787 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Aynı dönemde yapılan ithalat ise 379 milyon 706 bin dolarda kaldı. Açıklanan veriler, Samsun'un dış ticaretinde ihracatın ithalatı geride bıraktığını ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı faaliyet illeri verilerine göre, Samsun merkezli firmalar ocak ayında 114 milyon 42 bin dolarlık, şubat ayında 149 milyon 610 bin dolarlık, mart ayında 129 milyon 80 bin dolarlık ve nisan ayında ise 140 milyon 55 bin dolarlık ihracat yaptı. Böylece 2025 yılının ilk dört ayında Samsun'un toplam ihracatı 532 milyon doları aştı.

Öte yandan, ithalat verilerine bakıldığında, ocak ayında 135 milyon 745 bin dolarlık, şubat ayında 97 milyon 148 bin dolarlık, mart ayında 66 milyon 146 bin dolarlık ve nisan ayında ise 80 milyon 667 bin dolarlık ithalat yapıldığı kaydedildi. Toplam ithalat rakamı ise 379 milyon 706 bin dolar olarak gerçekleşti.

Verilere göre Samsun, 2025'in ilk dört ayında dış ticaret fazlası veren iller arasında yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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