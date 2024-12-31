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Samsun'un Dış Ticaret Rakamları: İhracat 114 Milyon Dolar, İthalat 104,4 Milyon Dolar

Samsun'un Dış Ticaret Rakamları: İhracat 114 Milyon Dolar, İthalat 104,4 Milyon Dolar
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TÜİK verilerine göre Samsun'da Kasım ayında ihracat 114 milyon dolar, ithalat ise 104,4 milyon dolar oldu. 2024 yılı içinde toplam ihracat 1,3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da Kasım ayında ihracat 114 milyon dolar, ithalat 104,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024'ün ilk 11 ayında faaliyet illerine göre toplam 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

TÜİK, Kasım ayı dış ticaret istatistiklerini paylaştı. Türkiye'de Kasım ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3,1 azaldı, ithalat ise yüzde 2,7 arttı. Bu verilere göre Samsun'dan 2024'ün Kasım ayında 114 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 2024'ün ilk 11 ayında ise faaliyet illerine göre toplam 1 milyar 312 bin 665 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Samsun'da geçen 2023 yılının Kasım ayında ihracat rakamı 112 milyon 605 bin dolar olurken, 2023'ün ilk 11 ayındaki ihracat toplamı ise 1 milyar 280 milyon 182 bin dolar olarak açıklanmıştı.

İthalat rakamları

Samsun'da Kasım ayında ithalat ise 104,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk 11 ayında ithalat rakamı toplam 1 milyar 29 milyon 771 bin dolar oldu. Bu rakam 2023 yılı ilk 11 ayında ise 1 milyon 195 bin 152 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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