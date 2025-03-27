Samsun'un Dış Ticaret Rakamları: 263 Milyon Dolar İhracat, 232 Milyon Dolar İthalat

Samsun'dan 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 'faaliyet illerine göre' toplamda 263 milyon 820 bin dolarlık ihracat, 232 milyon 893 bin dolarlık da ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2025 yılı Ocak-Şubat ayları dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde ihracat 2025 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 20 milyar 761 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 28 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti. Samsun'da ise Şubat ayında ihracat 128 milyon dolar, ithalat 97,1 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Faaliyet illerine göre ihracat

Samsun'dan faaliyet illerine göre Ocak ayında 113 milyon 997 bin dolar, Şubat ayında 149 milyon 822 bin dolar, toplamda 263 milyon 820 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Ordu'dan Ocak'ta 58 milyon 244 bin dolar, Şubat'ta 50 milyon 907 bin dolar, toplamda 109 milyon 150 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Amasya'dan Ocak'ta 11 milyon 957 bin dolar, Şubat'ta 13 milyon 199 bin dolar, toplamda 25 milyon 156 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Sinop'ta Ocak'ta 14 milyon 467 bin dolar, Şubat'ta 15 milyon 519 bin dolar, toplamda 29 milyon 986 bin dolarlık ihracat kayıtlara geçti.

İthalat rakamları

Samsun'da Ocak'ta 135 milyon 745 bin dolar, Şubat'ta 97 milyon 148 bin dolar, toplamda 232 milyon 893 bin dolarlık ithalat yapıldı.

Ordu'da Ocak'ta 8 milyon 693 bin dolar, Şubat'ta 5 milyon 956 bin dolar, toplamda 14 milyon 649 dolarlık ithalat gerçekleştirildi.

Amasya'da Ocak'ta 9 milyon 425 bin dolar, Şubat'ta 6 milyon 205 bin dolar, toplamda 15 milyon 630 dolarlık ithalat yapıldı.

Sinop'ta ise Ocak'ta 911 bin dolar, Şubat'ta 689 bin dolar, toplamda 1 milyon 600 bin dolarlık ithalat kayıtlara geçti. - SAMSUN