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Samsun'un 6 Aylık İhracatı 704 Milyon Dolar, İthalatı 637 Milyon Dolar

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Samsun'un 2024 yılı ilk yarısındaki ihracatı 704 milyon 55 bin dolar, ithalatı ise 637 milyon 168 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Samsun'un dış ticaret rakamları incelendi.

Samsun'un 6 aylık ihracatı toplam 704 milyon 55 bin dolar, ithalatı ise toplam 637 milyon 168 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2024 Haziran dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2024 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 azalarak 19 milyar 49 milyon dolar, ithalat yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon dolar olarak gerçekleşti. Samsun'da ise Haziran ayında ihracat 98,3 milyon dolar, ithalat 86,4 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

6 aylık ihracat 704 milyon 55 bin dolar

Samsun Ocak ayında 102 milyon 41 bin dolar, Şubat ayında 102 milyon 976 bin dolar, Mart ayında 119 milyon 974 bin dolar, Nisan ayında 146 milyon 642 bin dolar, Mayıs ayında 134 milyon 85 bin dolar, Haziran ayında 98 milyon 337 bin dolar olmak üzere 2024 yılı ilk yarısında toplam 704 milyon 55 bin dolar ihracat yaptı. 2023 yılı aynı döneminde ise 596 milyon 10 bin dolar ihracat yapmıştı.

6 aylık ithalat 637 milyon 168 bin dolar

Samsun Ocak ayında 98 milyon 56 bin dolar, Şubat ayında 114 milyon 140 bin dolar, Mart ayında 82 milyon 47 bin dolar, Nisan ayında 135 milyon 306 bin dolar, Mayıs ayında 121 milyon 175 bin dolar, Haziran ayında 86 milyon 443 bin dolar olmak üzere 2024 yılının ilk yarısında toplam 637 milyon 168 bin dolar ithalat gerçekleştirdi. 2023 yılı aynı döneminde de 601 milyon 492 bin dolar ithalat gerçekleştirmişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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