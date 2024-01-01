Samsun, Türkiye'de Kenevir Üretim Üssü Olmaya Devam Ediyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, 2023 yılında 2 bin 730 dönüm alanda kenevir üreterek Türkiye'de en çok kenevir üretimi yapan il olduklarını, bu yıl ise üretimi arttırarak 5 ila 10 bin dekar alanda kenevir üretimi gerçekleştirerek kenevirde üs olmaya devam edeceklerini söyledi.

Tescilli 2 çeşit keneviri bulunan Samsun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'de 'kenevir üretim üssü' olarak konumlandırıldı. 2019 yılından itibaren özellikle Vezirköprü ilçesinde üretilen kenevir, tekstil başta olmak üzere birçok sektörde ihtiyaca karşılık vermeye çalışıyor. Havza ilçesindeki tekstil fabrikasının 2024'te yapacağı üretim sözleşmesi ile Samsun'da ekilen kenevir alanların bir hayli genişleyeceğine değinen Müdür İbrahim Sağlam, Samsun'un 2024 yılında da Türkiye'de en çok kenevir üreten il olacağına dikkat çekti.

"Samsun kenevir üssü olacak"

Kenevirin kullanım alanı arttıkça Samsun'un üs olmaya devam edeceğini ifade eden İbrahim Sağlam, "Kenevir ve salep izne tabi ürünler. 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da kenevir üretimini arttırmaya yönelik talimatları vardı. 2020'de 350 dekar alanda ekimi yapılıyordu. 2021'de bunu 2 bin 300 dekar alanda kenevir ekimi gerçekleşti. Kenevirin sanayisi varsa para ediyor, yoksa para etmiyor. 2022'de 500 dönüm alanda kenevir ektik. Narlı ve Vezir çeşitlerimiz tescilli kenevirlerimiz 2023'de Havza'ya tekstil fabrikası kuruldu. Burada sözleşmeli üretim ile 2 bin 730 dönüm alanda kenevir üreterek tekrar Türkiye'de en çok üretim yapan il olduk. Tekstil fabrikasının 1 Nisan'da izinlendirmeleri bitecek. 2024 yılı için ise 5-10 bin dekar alanında kenevir ekeceğiz. Bu yıl kenevir ekimimiz en az 4 bin dekar alan olacak ama tahminim 5-10 bin dekar alanında kenevir ekim bekliyorum. Bu kenevir sadece tekstilde değil, kağıt fabrikaları, otomotiv sektörü gibi birçok Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Ayrıca sağlık alanında da kenevir kullanımı arttığında Samsun kenevir üssü olacak. Bizim amacımız ülkemizin ihtiyacı ürünü üretmek ve birim alandan alınan verimi arttırmak. Çiftçiye nasıl fazla kazanç saplayabiliriz, gelir düzeyini arttırabiliriz, onun için çalışıyoruz" dedi.

Özel izinle üretimi gerçekleştirilen diğer bitkisel ürünler hakkında da bilgi veren Sağlam, "Salepte 2022'de 86 dekar alanda 56 ton salep ürettik. 2023'te daha fazla üretim yaptık. Salebin sahadan sökülmesi yasak. Samsun'da 60'a yakın çiftçi salep üretiyor. Salep üretiminin zorluğu; çok ilgi ve emek istemesi. 10 dönüm salep üretimi yapmanın planlaması çok zor. 1 dönümde üretim yapmak için bile çok kişiye ihtiyaç duyuluyor. Ekilişinin haricindeki tüm süreçler el emeği gerektiriyor. İzinli üretim kalemlerinden göl soğanı, lale, kekik, nane, defne, ada çayı da üretimleri devam ediyor. Kenevir nasıl Vezirköprü ile özdeşleşmiş ise salep, lale gibi endemik bitkileri de kendi özdeşleştikleri ilçelerde üretiyoruz. Samsun hem Karadeniz'in incisi hem de tarımcı birincisi konumunda. Bitkisel üretimde ülkemizde söz sahibiyiz. Ülke genelinde 11. sırada yer alıyoruz. Üretim planlamamızı da gelebilecek tehlikelere göre ve ihracatına göre yaptık" diye konuştu. - SAMSUN