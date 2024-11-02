Samsun, Türkiye'nin Gıda Ambarı

Samsun, meyve, sebze ve tarla bitkileri üretiminde Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor.

Türkiye'nin gıda ambarı olarak kabul edilen Samsun'un Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Ovalarında yetiştirilen meyve, sebze ve tarla bitkileri yurtiçi ve yurtdışı birçok yere ihraç gönderiliyor. Soya, çeltik, tütün, ayçiçeği, lahana, karnabahar, brokoli, barbunya, pırasa, turp, biber, fasulye, fındık, kızılcık, kivi, muşmula ve dut üretiminde Türkiye ortalamasının başını çeken Samsun, gıda ambarı olarak başı çekiyor.

Türkiye'den en çok lahana ve karnabahar Samsun'da üretiliyor

TÜİK verilerine göre yılda 416 bin ton lahana üretilen Samsun, ülkedeki lahana üretim payının yüzde 43'üne tek başına sahip. Samsun ayrıca karnabahar üretiminde da yüzde 28 üretim payı ve yıllık 70 bin ton üretimle ilk sırada yer alıyor. Brokoli, barbunya, pırasa, turp, biber ve taze fasulye üretiminde de ilk 10 sırada yer alan Samsun, sebze üretimi konusunda öne çıkıyor.

Fındık, kızılcık, kivi ve muşmulanın üretim adresi Samsun

Sebzede olduğu gibi meyvede de iddialı bir konumda bulunan Samsun, yıllık 112 bin ton fındık üretimi ile ülke genelinde 2. sırada yer alıyor. Samsun ayrıca kızılcık, kivi, muşmula ve dut üretiminde de ilk 10 il arasındaki yerini koruyor.

Kenevir üretim merkezi de Samsun

Samsun, lif ve tohum kenevir üretiminin de merkezi konumunda. Türkiye'deki kenevir lifinin yüzde 71'i tohumunun ise yüzde 18'i Samsun'da üretiliyor. Lif ve tohum kenevir üretiminde 1. sırada olan Samsun'da yılda 315 ton kenevir üretimi gerçekleştiriliyor. Bu kenevirlerin 254 tonu kenevir, 61 tonu da tohumdan üretiliyor.

Çeltik, soya fasulyesi, tütün, ayçiçeği, kuru fasulye, buğday ve şeker pancarı üretiminde de ilk sıralarda yer alan Samsun, tarla bitkileri üretiminde de iddiasını devam ettiriyor. - SAMSUN