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Samsun, Türkiye'nin En Fazla Manda Varlığına Sahip İli Oldu

Samsun, Türkiye'nin En Fazla Manda Varlığına Sahip İli Oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Samsun, manda popülasyonunda ülke genelinde 1. sırada yer alıyor. İlde toplam 20 bin 9 manda bulunurken, manda sütü ve ürünleri yerel mutfakta önemli bir yer tutuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun, manda varlığında Türkiye'de 1. sırada yer alıyor.

Türkiye'de manda yetiştiriciliği, özellikle süt ve süt ürünleri üretiminde önemli bir yer tutuyor. Bu alanda Samsun, manda popülasyonu açısından öne çıkıyor. Ülke genelindeki manda nüfusunun yaklaşık yüzde 12,37'si, Samsun'daki sulak alanlarda bulunuyor. Samsun, toplam 20 bin 9 adet manda varlığı ile Türkiye'de en fazla manda popülasyonuna sahip il olma özelliğini taşıyor.

Manda sütü, içerdiği yüksek besin değerleriyle sağlıklı beslenme alışkanlıkları açısından büyük önem taşıyor. Özellikle manda sütünden üretilen yoğurt, peynir ve kaymak gibi ürünler, yerel mutfakta sıklıkla tercih ediliyor. Son veriler ışığında Samsun, Türkiye'deki büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Samsun'da toplamda 345 bin 545 adet büyükbaş hayvan bulunurken, bunların 20 bin 9'u mandadan oluşuyor.

Büyükbaş hayvancılıkla birlikte, Samsun'daki küçükbaş hayvan varlığı da dikkat çekiyor. İlde 24 bin 798 keçi ve toplamda 250 bin 502 küçükbaş hayvan mevcut.

Kanatlı hayvan varlığı bakımından da oldukça zengin olan Samsun'da son kayıtlara göre 1,8 milyon et tavuğu, 1,7 milyon yumurta tavuğu, 9 bin 397 hindi, 31 bin 693 kaz, 22 bin 8 ördek ve beç tavuğu olmak üzere toplam 3 milyon 675 bin 812 adet kanatlı hayvanı bulunuyor.

Ayrıca 97 bin 448 adet arılı kovanı bulunan Samsun'da yılda 999 ton bal üretiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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