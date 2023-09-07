Samsun TSO Yönetimi Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret etti

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetimi'ni makamında ağırlayan Vali Orhan Tavlı, "Yatırımcıların işlerini kolaylaştırmak ve önlerindeki engelleri kaldırmak için çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve yönetim kurulu üyeleri, Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Oldukça samimi geçen ziyarette Vali Orhan Tavlı, Samsun TSO Yönetimi ile ayrı ayrı tanıştı. Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Vali Orhan Tavlı'ya, yeni görevinde başarılar dileyerek, odanın faaliyetleri ve yürütmekte oldukları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyarette ayrıca, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Murzioğlu: "Sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

Ziyarette konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kentin gelişmesi adına çalışmalar ve projeler yürüttüklerini belirterek, "Samsun'un en büyük avantajlarından biri de kurumlar arasında iş birliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalardır. Sağlanan birlikteliğin sizlerin de katkısıyla artarak devam edeceğine inanıyoruz. Samsun iş dünyası olarak sorumluluğumuzun bilincinde hareketle, kentimiz ve ülkemiz için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz. İnşallah sizin öncülüğünüzle beraber kentimizi en güzel noktalara taşıyacağız" dedi.

Vali Tavlı: "Elbirliği ile çalışacağız"

Samsun'un her alanda gelişmesi için elbirliği ile çalışacaklarını ifade eden Vali Orhan Tavlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Samsun TSO Yönetimi'ne teşekkür etti. Yerel işletmelerin ve sanayicilerin şehrin kalkınmasındaki rolünün farkında olduğunu vurgulayan Tavlı, "Sanayileşme ülkemizin ve şehirlerimizin kalkınmasının en önemli dinamosudur. Yatırımcıların işlerini kolaylaştırmak ve önlerindeki engelleri kaldırmak için çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz. Amacımız, hiç şüphesiz ilimizin daha iyi noktalara gelmesidir. Samsun'un değerlerine, değer katabilirsek ne mutlu bize. Bunun için de kentimizin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kalkınmasını sağlamak için gayret ve iş birliği içerisinde hep birlikte uğraş vereceğiz inşallah" diye konuştu.

Muğla Valiliği'nden Samsun'a atanan Vali Orhan Tavlı, 17 Ağustos'ta yeni görevine başlamıştı. - SAMSUN