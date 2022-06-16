Samsun TSO üyelerine e-ticaret eğitimi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerine e-ticaret ve e-ihracat uzmanlarının katılımlarıyla, "E-Ticaret Sohbetleri" adı altında panel ve "E-Ticarete Başlıyorum" konulu eğitim programı düzenlendi.

Samsun TSO ile bir özel şirket iş birliğinde "E-Ticaret Sohbetleri" adı altında panel ve "E-Ticarete Başlıyorum" konulu eğitim gerçekleştirildi. Programın açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, tüketici tercihlerinin sınır tanımadığı ve beklentilerin hızla yükseldiği bir dönemden geçildiğine işaret ederek, bu eğilimin artarak devam edeceğini vurguladı. Bu koşullarda verimlilik ve rekabet baskısının yenilikçi fikirlere yatırım yapmayı; üretim ve sunumda teknolojiyi merkezde tutmayı gerektirdiğini ifade eden Çakır, "Kısacası, kurumların dijital dönüşümü en kritik konu haline geliyor. Küresel dinamiklerin hızla değiştiği günümüzde, hedefimiz bu dönüşüme uyum sağlayarak, ayakta kalacak ekonomiler arasında yer almak olmalıdır" dedi.

Çakır: "Dijitalleşmek durumundayız"

Türkiye'nin de yaşanan değişime uyumlanabilmesinin dijital becerilere sahip nesiller ve şirketler yetiştirmekle mümkün olacağını kaydeden Çakır, "Tüm dünya için üretmek durumunda olduğumuz ve dolayısıyla dijitalleşmek durumunda da olduğumuz günümüz koşullarında e-ticaret uygulamaları bizler için çok kıymetli anahtarlar. Biz Oda olarak bunun bilincindeyiz. Pandemide bunun ne kadar elzem olduğunu da birlikte gördük, deneyimledik. Bu nedenle üyelerimizin bu hususta kendilerini geliştirmeleri adına e-ticaret ve sosyal medya yönetimi gibi dijital bağlamda pek çok eğitim düzenlediğimiz gibi çevrimiçi olarak sanal fuarlar ve ikili eşleştirme organizasyonları gerçekleştirdik. Pandemi döneminde e-ticareti desteklemeye yönelik Samsunlu ihracatçı firmaların yer aldığı 'samsunexporters.com' ihracat platformunu oluşturduk. Bu bakış açımıza hizmet eden faaliyetler düzenlemeye devam edeceğiz. Rekabet alanının tüm dünya haline geldiğinin farkındalığıyla, bugün gerçekleştirilen E-Ticaret Sohbetleri programının büyük önem arz ettiğini yinelemek isterim" diye konuştu.

Uzmanlar bilgilerini aktardı

Samsun TSO evsahipliğinde iki gün boyunca düzenlenen ve çeşitli kurum temsilcilerinin katıldığı programın 1'inci gününde yapılan E-Ticaret Sohbetleri panelinde, 'e-ticaret/e-ihracat altyapıları', 'web sayfalarının yönetim süreçleri', 'ödeme çözümleri', ' Türkiye'de ve dünyada lojistik hizmetleri', 'Türkiye ve yurtdışında ürün satmak için dijital pazarlama çözümleri ve ülkemizde e-ticaretin, e-ihracatın gelişimi' konuları işlendi. Programın ikinci gününde gerçekleştirilen "E-Ticarete Başlıyorum" konulu programda ise katılımcılara uygulamalı olarak web sayfası yaptırılarak, e-ticaret ve online ürün satımı hakkında detaylı bilgiler verildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi