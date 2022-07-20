Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) HUBUBAT Arpa (yemlik) 5,60 5,70 Mısır irmiği 10,43 10,43 Buğday (ekmeklik) 7,00 7,50 İthal buğday 5,80 5,80 BİTKİSEL YAĞLAR Ayçiçeği yağı (yemeklik) 32,00 38,37 KURU MEYVELER Kabuklu fındık 39,30 40,00 DİĞER ÜRÜNLER Domates 3,50 10,00 Patlıcan 5,00 8,00

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