Samsun Ticaret Borsası
AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
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Samsun Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı en yüksek 40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
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