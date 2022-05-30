Samsun Ticaret Borsası - Haberler

Samsun Ticaret Borsası
AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 36 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 36 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
Ticaret Fındık Buğday Samsun Ekonomi Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500