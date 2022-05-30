Samsun Ticaret Borsası - Haberler

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Samsun Ticaret Borsası

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 36 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 36 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Buğday (ekmeklik)5,435,44
İthal buğday6,216,27
Buğday (kırık)4,324,94
HUBUBAT MAMULLERİ

Buğday kepeği (dökme)3,784,16
Razmol (dökme)3,806,47
Bonkalite4,915,13
KURU MEYVELER

Kabuklu fındık36,0036,00
Çeşitli GIDA MADDELERİ

İnek sütü2,505,00

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi

Ticaret Fındık Buğday Samsun Ekonomi Haberler

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