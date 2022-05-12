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Samsun Ticaret Borsası

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 39-43 liradan satıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 39-43 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa 4,754,90
Mısır (yemlik)5,005,20
Buğday (ekmeklik)5,005,45
Trikale4,985,00
BİTKİSEL YAĞLAR

Ayçiçeği yağı (yemeklik) 30,0030,00
KURU MEYVELER

Kabuklu fındık39,0043,00
DİĞER ÜRÜNLER

Beyaz Peynir35,0035,00
Kaşar Peyniri45,0145,01

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi

Ticaret, Samsun, Mısır, Arpa, Ekonomi, Haberler

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