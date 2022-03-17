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Samsun Ticaret Borsası

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
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Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 25,50 liradan satıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 25,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Arpa (yemlik)3,403,44
Buğday (kırık)3,503,50
Buğday (ekmeklik)3,253,30
İthal buğday4,994,99
BİTKİSEL YAĞLAR

Ayçiçeği (yağlık) 4,004,00
KURU MEYVELER

Kabuklu fındık25,5025,50
DİĞER ÜRÜNLER

Nar7,008,50

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi

Ticaret, Samsun, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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