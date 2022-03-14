Samsun Ticaret Borsası
AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
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Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 36-40 liradan satıldı.
SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 36-40 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
Ticaret, Samsun, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler
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