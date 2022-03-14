Samsun Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun Ticaret Borsası

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi
 - Güncelleme:
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 36-40 liradan satıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 36-40 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT

Mısır İrmiği 5,537,82
Buğday (Ekmeklik)3,705,00
Buğday (İthal)4,495,81
BİTKİSEL YAĞLAR

Ayçiçeği Yağı (Yemeklik)

24,0024,00
KURU MEYVELER

Kabuklu fındık36,0040,00
DİĞER ÜRÜNLER

Portakal0,600,60

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi

Ticaret, Samsun, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title