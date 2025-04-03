Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur

Trump'ın ardından sahneye çıkıp dünyayı açık açık tehdit etti
Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var

Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran kararname! Listede Türkiye de var

Samsun Sanayi Esnafı Gençlere Korkmamalarını Söyledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'daki sanayi esnafı, gençlerin sanayi sektöründen korkmamalarını ve meslek öğrenmelerinin değerini vurguladılar. Usta-çırak ilişkisi ile gelişen mesleklerde eleman sıkıntısının arttığına dikkat çekerek, gençlerin sabırlı olmalarını ve meslek seçimi yaparken dikkatli olmalarını önerdiler.

Samsun'da sanayi esnafı, ara eleman bulma konusunda yaşanan sıkıntının giderek arttığını belirterek, gençlere sanayi sektöründen 'korkmamaları' çağrısında bulundu. Ustalar, meslek öğrenmenin 'altın bilezik' olduğunu vurgulayarak, sanayinin giderek modernleştiğini ifade etti.

Sanayi ve üretim sektöründe usta-çırak ilişkisiyle gelişen mesleklerin giderek kaybolduğuna dikkat çeken sanayi esnafı, gençlerin sabırsız davrandığını ve kısa sürede iş bıraktığını dile getirdi. Ustalar, gençleri daha cesaretli ve istekli olmaya davet ederek, sanayinin korkulacak bir yer olmadığını vurguladı.

"Sektörlerini iyi seçmeli ve sabırlı olmalılar"

Orta Karadeniz Otomobil Servisleri Derneği Başkanı Fatih Özkan, gençlere sanayiden korkmamaları gerektiğini söyledi. Özkan, "Sanayide seçici olmaları lazım. Çünkü her işletme, her usta aynı değil. Yapacakları sektörü iyi seçmeli ve sabırlı olmalılar. Çocuklar genellikle işe başladıktan kısa süre sonra pes ediyor. Bir hafta, 10 gün içinde bırakıyorlar. Oysa sabırlı olurlarsa, birkaç yıl içinde mesleğe adapte olup başarılı olabilirler. Gençlerimizin daha cesaretli ve istekli olması gerekiyor" dedi.

"Meslek öğrenmek altın bilezik gibidir"

Sanayide boya dükkanı işleten Ayhan Çelik, sanayi sektöründe eleman sıkıntısının her geçen yıl arttığını belirterek, "Gençler, işleri zor veya pis olarak görüyor ama sanayi artık modernleşti. İş güvenliği ve maaş şartları iyi. Meslek sahibi olmak altın bilezik gibidir. Sanayi sektörü artık daha modern ve güvenli bir hale geldi" diye konuştu.

"Otomotiv sektörü yok olmayacak bir alan"

Sanayide çalışan 18 yaşındaki Efe Haydar Özkan ise sanayinin gelişmekte olan bir sektör olduğunu vurgulayarak, "Sanayi işleri genellikle 'pis iş' olarak görülüyor ama aslında öyle değil. Çalışma şartları artık düzenli ve güvenli. Otomotiv sektörü her zaman var olacak bir alan. Gençler mesleki eğitimle bu sektörde başarılı olabilir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.