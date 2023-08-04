Samsun, Salep Üretim Havzası Haline Getirilmek İstiyor

Samsın İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'u salep üretim havzası haline getirme ve yetiştiricilere bu üründen büyük bir ekonomik katkı sağlama gayretinde olduklarını söyledi.

Türkiye'deki önemli salep üretimlerinden biri olan Samsun'da Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bakanlığın Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nden yetkililer gözetiminde salep üreticilerinin de katılımıyla 'Samsun salep üretiminin kültüre alınarak yaygınlaştırılması, beliren sorunlar ve çözüm önerileri' konusunda bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan İbrahim Sağlam, "Salep bitkisi ilimizin endemik bir bitkisi olup, dondurma yapımından içecek, kozmetik, gıda ve eczacılık alanlarına kadar geniş bir endüstriyel kullanım alanı bulunmaktadır. Doğadan rastgele toplanmasının yasak olması sebebiyle, üretimi yasal izne bağlanan ve oldukça da iyi getirisi olan üründe tek üretim yolu ise bitkinin kültüre alınmasıdır" dedi.

"Samsun'u salep üretim havzası haline getirmek istiyoruz"

Yapılan ve yapılacak çalışmalarla Samsun'u salep üretim havzası haline getirmek istediklerinin altını çizen Müdür Sağlam, "Samsun olarak, salebin kültüre alınıp üretilmesi, satış ve pazarlanma aşamalarında karşılaşılan çeşitli sorunların çözümü konusunda önemli aşama kaydetmiş bulunuyoruz. Gerek çoğaltım amaçlı ve gerekse sofralık olarak üretilmesi konusunda ülkemizde Samsun isminin öne çıktığını görebiliyoruz. Bu doğrultuda, ilimizin bir salep üretim havzası haline getirerek yetiştiricilerimize buradan büyük bir ekonomik katkı sağlama gayretindeyiz. Bunun için de üreticilerimizle sürekli olarak iş birliği içindeyiz" dedi.

Salep haricindeki ürünler için de çalışma yürüttüklerine değinen Sağlam, "Yine doğada bulunan göl soğanı bitkisi de tıpkı salebe benzer şekilde tıbbi aromatik kategoride yer almakta ve kullanılmaktadır. Tıpkı salep bitkisi gibi büyük bir ekonomik potansiyele haiz olan göl soğanının da kültüre alınarak üreticilerimize ekonomik yönden katkı sağlaması amacıyla, bu bitkinin tarımı ve pazarlaması gibi konularda il müdürlüğümüz olarak elimizden gelen katkıyı sunmaktayız. Tarımsal destekleri, hem miktar ve hem de kategorik olarak her yıl daha geniş bir yelpazede sunan ve mevzuatta da gerekli düzenlemelerle tarımsal üretimin önündeki engelleri kaldıran bakanlığımıza her türlü destekleri için hem kurumumuz ve hem de üreticilerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - SAMSUN