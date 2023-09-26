Samsun Merkezli 4 Firma Türkiye'nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu Arasına Girdi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, İstanbul Sanayi Odası'nın 2022 raporuna göre Samsun'dan giren dört firmanın Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasına girdiğini açıkladı. Murzioğlu, bu firmaların Samsun'un gururu olduğunu belirtti ve Samsunlu sanayicilerin ekonomik zorluklara rağmen üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını vurguladı.

Samsun merkezli 4 firma, Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasına girmeyi başardı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odasının 2022 raporuna göre Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasına Samsun'dan giren dört firmayı kutladı.

Bu firmaların Samsun'un gururu olduklarını vurgulayan Murzioğlu, "Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri 8 milyar 487 milyon 541 bin 304 lira net satışla listeye 98'inci sıradan girerken, Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 3 milyar 644 milyon 209 bin 395 lira net satışla 273'üncü sırada yer aldı. Sampa Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 3 milyar 429 milyon 390 bin 692 lira ile listeye 295'inci sıradan listeye girerken, Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 2 milyar 263 milyon 720 bin 801 lira net satışla 456'ncı basamaktan listeye girerek Samsun'un gururu oldu." ifadelerini kullandı.

Firmaların takdire şayan performans göstererek başarı elde ettiğine işaret eden Murzioğlu, yaşanan tüm ekonomik zorluklara rağmen Samsunlu sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını kaydetti.