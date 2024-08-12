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Samsun Kuyumcular Odası Başkanı: Gram altın yıl sonunda 3 bin TL olacak

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Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, gram altının yıl sonu fiyat beklentisinin 3 bin TL olduğunu açıkladı. Özman, altın fiyatlarının dünya borsalarında yükseldiğini ve altının güvenilir bir liman olduğunu belirtti.

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, gram altında yıl sonu fiyat beklentisinin 3 bin TL olduğunu açıkladı.

Dünyadaki savaşlar ve gerginlikler nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Salih Özman, "Şu anda altın fiyatları dünya borsalarında 2 bin 400 doların üzerine çıktı. Türkiye'de gram altın fiyatı ise 2 bin 670 TL civarında seyrediyor. Bu bir müddet düşüş yaşamıştı. FED'in faizleri daha hızlı artıracağı konuşuluyordu. Amerikan Merkez Bankası'nda (FED) altın fiyatları 2 bin 400 doların altına sarkıp 2 bin 370 dolarlara kadar gerilemişti. Ancak biz o zamanda da söylemiştik; bu geri çekilmeler altın yatırımı yapmak isteyenler için bir fırsattı, bu fiyatlardan istifade etsinler diye. O dönemde Türkiye'de altın fiyatları 2 bin 300 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak bu son dönemde Amerika'da işlerin yolunda gitmediği, FED Başkanlarının bir kısmının faiz indirimi konusunda acele edilmemesi gerektiğini ifade etmesi ile birlikte FED'in beklendiği kadar faiz indirmeyeceği ortaya çıktı. Benim şahsi kanaatim, faiz indirecekler ama bu faiz indirimi çok hızlı olmayacak. En azından bu sene bir kez faiz indirileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Altın güvenilir limandır"

Altının her zaman güvenilir bir liman olduğunun altını çizen Başkan Salih Özman, "FED faiz indirmediğinde, uluslararası piyasalarda gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında dolar değer kazandı. Her ne kadar şu anda Türkiye'de bir döviz bolluğu oluşturularak dövizin cazibesini yitirdiği görünse de, faizlerin yüksek olmasından dolayı bu söylentiler dolar kurunu yukarı çekti. Tabii ki sadece ekonomik gerekçeler altın piyasasını artırmıyor. Altın, her zaman güvenli limandır. Puslu ortamlarda, savaş ve kıtlık dönemlerinde insanlar için güvenilir bir kaynaktır ve her zaman insanlar bunu ellerinde tutmaya çalışır, dolayısıyla kazandırır" şeklinde konuştu.

"Altın piyasasını etkiliyor"

Dünyadaki olayların altın piyasasını etkilediğine değinen Başkan Özman, "Dünya merkez bankaları ellerinde altın bulundurmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da altın rezervlerini sürekli artıran, hatta her zaman ilk üç içinde rezervlerine alım yapan bir merkez bankasıdır. Kısacası, dünya merkez bankaları bile altını güvenli bir liman olarak gördüğü için ellerinde tutuyor. Bu da bir talep oluşturuyor. Tabii ki son dönemde İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlar ve ortadaki savaş tehdidi de altın piyasasını etkileyebiliyor" diye konuştu.

"Yüzde 10 daha artar"

Yılbaşına kadar altının yüzde 10 daha artabileceğini vurgulayan Özman, şunları söyledi:

"2024 yılının Ocak ayında 2 bin 700'lü rakamlar telaffuz ediliyordu, zaten şu anda 2 bin 700 TL oldu. Yani aslında yılın 8. ayında beklentiler karşılandı. Yıl sonu altın fiyatı beklentisi 2 bin 700 TL idi ve 2 bin 700 TL'ye ulaştı. Bundan sonra daha artar mı? Evet, artar. Yani şu anda senenin bitmesine 4 ay var, en azından bu süre içerisinde yüzde 10 daha artacaktır ve 3 bin TL sınırına ulaşacaktır. Bundan sonraki hedef yılbaşı için 3 bin TL olacaktır diyebilirim." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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