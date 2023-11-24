Samsun Kuaförler Odası Başkanı: Polat çifti haberleri sektöre darbe vurdu

SAMSUN Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz, Polat çifti ile ilgili çıkan haberler, ortaya atılan iddialar bizim sektörümüze ciddi anlamda darbe vurdu dedi.

Güzellik merkezlerinin Polat çifti ile ilgili çıkan haberlerden etkilendiğini belirten Samsun Kuaförler Odası Başkanı Savaş Kiraz, 'Güzellik merkezlerinde ciddi bir sorun oldu. Çünkü bazı medya kuruluşları ya da sosyal medyada dolaşan bazı haberlerde ' Dilan Polat' değil de, 'Güzellik Uzmanı Dilan Polat' olarak lanse edildi. Yani güzellik uzmanları çok kolay para kazanıyormuş, hepsi maliyeden para kaçırıyormuş ya da hepsi illegal iş yapıyormuş havasına sokan bazı haberler karşımıza geliyor. Bu bizleri üzüyor. Her meslekte olabileceği bizim mesleğimizde de çürük elmalar çıkabilir. Devletimiz zaten gereğini yapıyor. Güzellik uzmanlarımız son derece alnının teriyle ekmeğini kazanmaya çalışan insanlar. Devletine milletine bağlı, vergisini veren üyelerimizdir. Herkesi aynı yerde değerlendirmemek gerekirö diye konuştu.