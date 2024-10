Samsun Kasaplar Odası Başkanı: Kırmızı Et En Ucuz Gıda Ürünü

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, Türkiye'deki en ucuz gıda sektörü ürününün 'kırmızı et' olduğunu iddia etti.

Kırmızı et fiyatları Türkiye'de her dönem gündemde yer alıyor. Birçok vatandaş kırmızı et fiyatlarını pahalı bulurken, Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen ise diğer gıda ürünlerine kıyasla kırmızı etin ucuz olduğunu savundu. Başkan Şen, ortalama bir restoranda yenen 100 gramlık et yemeğine verilen para ile kasaptan alınan 1 kilo kırmızı etin fiyatının aynı olduğunu belirterek, gıda sektöründeki en ucuz ürünün et olduğunu ifade etti.

"Bence gıda sektörünün en ucuz ürünü et"

Türkiye'deki kırmızı et fiyatlarının ucuz olduğuna değinen Başkan Ömür Şen, "Et fiyatları uzun bir süredir rölantide gidiyor. Kurban Bayramı öncesi fiyatlar ile şu andaki fiyatlar da aynı seyrediyor. Bu fiyatların aşağı düşeceğine inanmıyorum. Et fiyatları genel anlamda ucuz. Piyasadaki diğer ürünlerin fiyatına bakıldığında bunların arasında en ucuzu kırmızı et diyebiliriz. Bu süreçte ete zam yapmayı düşünmüyoruz. Balık sezonu olması, Kurban ertesi olması, sirkülasyonun az olması nedeniyle zam düşünülmüyor. Kasaptan gidip 500 TL'ye 1 kilo et alınmazken, restoranda 100 gram ete bin TL para verilebiliyor. Lüks restoranlarda bu fiyatlar daha da fazla olabiliyor. Tüm hesaplar yapıldığında et gerçekten pahalı değil. Bence gıda sektörünün en ucuz ürünü ettir. İnsanlar fiyatları biraz abartıyor gibi geliyor. Son 1-2 sene içerisinde her şeye yüzde 300'lere varan zam geldi. Bu gıda ve diğer sektörlerde böyle. Kırmızı et hem Samsun'da hem de Türkiye'de en ucuz gıda diye düşünüyorum" dedi.

"Dişi büyükbaşlar kesilmemeli"

Kazançlarının çoğu zaman masrafları çıkarmaya yetmediğine değinen Başkan Şen, et fiyatların düşmesi için yapılması gerekenleri sıralayarak, "Et fiyatları düşmez ama bu seviyede gitmesi için köylüye, besiciye destek verilmesi lazım. Özellikle dişi büyükbaşların kesilmemesi gerekiyor. Yem ve samana destek verilmesi lazım. Yem ve saman pahalı olunca besiciye yansıyor. Besici yeterince kazanamayınca hayvancılık yapmayı bırakıyor. Kasabın elinde olan bir şey yok. Bizim kar marjımız yüzde 10-15 civarında. Elektrik, su, kira, işçi ve vergi masrafları esnafın belini büküyor. Ben 20 metrelik dükkanımda aylık 37 bin TL elektrik faturası ödedim. 5 bin TL su faturası ödedim. 4 tane sigortalı elemanım çalışıyor. Sıkıntılı bir süreçteyiz. İnşallah bunların hakkından da geliriz. Kasap esnafı olarak girdi masraflarından sıkıntımız var. Bu masrafları çıktığımızda kazancımız masrafımıza yetmiyor diyebiliriz. 2 tane dolap çalışsa yaklaşık 40 bin TL fatura geliyor. Devletimizin de esnafa sahip çıkması gerekiyor. Büyük firma ve şirketlere baktığınızda doğru dürüst vergi ödeyen yok. Esnafın da o nedenle desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.

350 TL'den et satmayı herkesten çok istediğini de sözlerine ekleyen Şen, "Biz kasaplar olarak etin kilosunu 350 TL'den satmak isteriz. Ne kadar ucuz et satarsak o kadar sirkülasyonumuz artar. 1 kilo alan 1,5 kilo alır. Kar marjımız ortada. Etin fiyatı da şu anda çok pahalı değil. Yakın zamanda bir zam olacağını da düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Samsun'da kırmızı etler ortalama olarak dana kıyma 500 TL, kuşbaşı 530 TL, kasap köfte 440 TL, antrikot 650 TL, kemikli et 480 TL, kuzu but 610 TL, kuzu pirzola 730 TL civarında satışa sunuluyor. - SAMSUN