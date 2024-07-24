Samsun, Karadeniz'deki İller Arasında Marka ve Patent Başvurularında İlk Sırada

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Marka ve Patent Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre Samsun, marka ve patent başvurularında Karadeniz'deki 18 il arasında ilk sırada yer alıyor.

Haziran ayı iler marka başvuru dağılımını TÜRKPATENT tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Verilere göre Türkiye'de Haziran ayında en çok marka başvurusu yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olurken patent başvurusunda ise İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa ilk sıralarda yer aldı. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 18 il arasında ise en çok patent ve marka başvurusu yapılan il Samsun olarak dikkat çekti.

Verilere göre Samsun'dan Haziran ayında 6, toplam 32 adet patent başvurusunda bulunuldu. Samsun hem haziranda hem de ilk 6 ayda Karadeniz'de en çok patent başvurusu yapılan il olarak başı çekti.

Marka başvurularında da Samsun, yılın ilk 6 ayında toplam 669 marka başvurusu ile bayrağı taşıdı. Haziran ayında 83 marka başvurusu yapılan Samsun'da Ocak'ta 116, Şubat'ta 150, Mart'ta 137, Nisan'da 86, Mayıs'ta 97 ve Haziran'da 83 olmak üzere toplam 669 marka başvurusu yapıldı.

Üretilen marka ve patentli ürünlerin Samsun ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor. - SAMSUN