Samsun-Kanada iş birliği fırsatları

SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından, Kanada İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşarı Çiğdem Dönmez'in katılımıyla düzenlenen organizasyonda, Kanada ile iş birliği imkanları, ihracat ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

Samsun TSO, Kanada İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşarı Çiğdem Dönmez'in katılımıyla, Kanada ile Samsun arasında başta ileri teknoloji ve sağlık sektörleri olmak üzere işbirliği imkanları, ihracat ve yatırım ortamına ilişkin fırsatların değerlendirildiği bir toplantı düzenledi. Samsun iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen organizasyonda söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, kentin öne çıkan sektörleri ve ekonomik yapısı hakkında Kanada İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşarı Çiğdem Dönmez'e bilgi verdi.

Tören: "İş birliğine hazırız"

Kentin gelişimi için bu tür organizasyonları önemsediklerini belirten Yiğit Tören, Samsun'un ihracatta da yükselen bir ivme kazandığına vurgu yaptı. Konuşmasında Samsun'un ihracatının 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 73 oranında artarak 1.29 milyar dolar değerinde gerçekleştiğini hatırlatan Tören, "İhracat kalemlerine baktığımızda ise demir ve çelik başta olmak üzere Samsun'dan en çok motorlu kara taşıtları, değirmencilik ürünleri, balık ve su ürünleri ile silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarları olduğunu görüyoruz. Kanada ile ticaretimize baktığımızda ise çok sınırlı bir ihracat yaptığımızı görüyoruz. Her ne kadar ihracat oranımız önceki yıllara göre katlanarak artıyor olsa da Kanada ihracat sıralamamızda 77'inci sırada kalmış ve toplam ihracatımızın sadece yüzde 0.15'ini gerçekleştirmişiz. Bununla birlikte daha yüksek oranda ithalat gerçekleştirmişiz. Rakamlara takılı kalmamak ve bunu gelişime açık bir fırsat olarak görmek gerektiğine inanıyorum. Sizin bu dostane ziyaretinizle de Kanada ve Samsun arasında yeni işbirliklerinin kurulacağına gönülden inanıyorum. 7 bin 300 faal üyesiyle, kentimizin iş camiası adına en büyük temsilcisi olan ve şehrimizin kalkınması hedefi bağlamında çalışmalar yürüten Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizde gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu da bilmenizi isterim" dedi.

Yatırım imkanları hakkında bilgi verdi

Kanada İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Müsteşarı Çiğdem Dönmez ise yaptığı konuşmada, Kanada ile Samsun arasında başta ileri teknoloji ve sağlık sektörleri olmak üzere işbirliği imkanları, ihracat ve yatırım ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kanada ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin giderek arttığına vurgu yapan Çiğdem Dönmez, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi en son 3 milyar dolar seviyesindeydi. Genel olarak iyi bir yerdeyiz. Bizim amacımız ise bu hacmi 4 milyar dolara çıkartmak. Hızla artan da ticaret ilişkilerimiz var. Kanada tarafında Türkiye'nin imajı gayet iyi. Bugün tanışmak için buradayız. Samsun'u ve şirketlerin hacmini de biliyorum. İnşallah ilişkilerimiz daha iyi yere gelecek" diye konuştu.

Dönmez ardından, katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Etkinlik sonunda ise Yiğit Tören, Dönmez'e anı takdiminde bulundu. - SAMSUN