Samsun Kadın Kuaförleri Fiyat Tarifesini Güncelleyecek

Samsun Kadın Kuaförleri Odası Başkanı Savaş Kiraz, asgari ücret ve maliyetlerdeki artış nedeniyle kadın kuaförlerinin fiyat tarifesine güncelleme yapacaklarını söyledi.

Asgari ücret artışı, temel tüketim maddelerindeki artış, ithal malzemelerin fazlalığı nedeniyle kadın kuaförlerinin zor günler geçirdiğini ifade eden Başkan Savaş Kiraz, kısa sürede yeni bir fiyat güncellemesi yapmak zorunda olduklarını açıkladı. Maliyetlerin oldukça arttığına dikkat çeken Savaş Kiraz, "Sektör olarak kadın kuaförleri olarak görünsek de bunun yanında 20 meslek grubu daha bizim odamıza bağlı. Dövmeciler, çocuk yuvaları, halı yıkamacılar, av malzemecileri, haşerat temizleyiciler, hamamlar ve optikçiler gibi birçok meslek grubu bize bağlı. Samsun'da kadın kuaförleri genelde yazın iş yapıyor. Yazın çalışıp, kışın idare ediyor. En büyük kazancı da düğün, sünnet ya da nişan gibi günlerde grup işlerinde kazanıyoruz. Ne yazık ki şu anki maliyetler kuaförü kullanmıyor. Asgari ücrete gelen zam, 3 kişinin çalıştığı bir kuaförde ortala 20 bin TL ekstra maliyete yol açıyor. Doğalgaz, su, elektrik ve kira masrafları da ortada. Dolayısıyla maliyetler nedeniyle kuaförler maliyetini kurtarmakta zorluk çekiyor. Bunların yanı sıra kozmetikte kullandığımız birçok ürün de ithal olduğu için her gün neredeyse zamlanıyor" dedi.

"Üyelerimizle bir araya gelip fiyatları güncelleyeceğiz"

Kadın kuaförlerinin fiyatlarını güncelleyeceklerini belirten Başkan Kiraz, "Bu kadar zammı tarifeye yansıtma şansımız yok. Zaten kuaför ihtiyaçları en sonda geliyor. Öncelik eğitim, sağlık ve temel tüketim harcamalarına yapılıyor. Bütçe kalırsa kuaföre gidiliyor. 4 dönemdir oda başkanıyım. En ucuz tarifeleri biz çıkartıyoruz. Her zaman üzerimize düşeni yaptık. Bıçak kemiğe dayandı. Artık maliyetler kurtarmıyor. Sürümden kazanacak durumda da değiliz. Zamlardan ötürü biz de bir fiyat güncellemesi yapacağız. Kuaförler de böyle bir fiyat güncellemesi talebinde bulundu. Arkadaşlarımızla toplantı yapacağız. Üyelerimizle bir araya gelip fiyatları güncelleyeceğiz. Bu konuda yapacak bir şeyimiz kalmadı" diye konuştu.

"Gelin olduğunu söylemeyip, saçını yaptıranlar var"

Fiyatlar nedeniyle bazı gelin adaylarının nişan gibi önemli günlerde davete katılıyormuş gibi saçlarını yaptırdıklarını da kaydeden Savaş Kiraz, "Gelinler, tüm masraflarını yapar, mobilyalarını, beyaz eşyalarını alır paranın bittiği en son noktada kuaföre gelir. Dolayısıyla birçok kuaförden böyle şeyler duyuyoruz. Örnek olarak nişanı olan bir kadın davete gideceğini söyleyip, saçını makyajını yaptırıyor, kendi nişanı olduğunu söylemiyor. Gelinler duvak taktığı için pek saklayamıyor ama nişanda böyle yapabiliyorlar. Erkekler de damat olduğunu söylemiyor, tıraşını olup gidiyor. Damat ve gelin saçı yapıldığındaki fiyat nedeniyle böyle yapıyorlar. Ömür boyu 1 defa yapılacak bir olay için de kuaförden kaçınılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir gelin makyajı, saçıyla diğerleri arasında fark var. 3-5 kuruştan kaçmak için de en güzel gününüzü berbat etmeyin diye öneriyorum. Gelin saçları Samsun'da 2,5 bin TL civarında yapılıyor. Normal davet saçları ise işleme göre değişse de ortalama 800 TL'yi buluyor. Tabii, gelin saçı yapılırken verilen emek ile normal davet için yapılan saça verilen emek aynı olmuyor" şeklinde konuştu.

"Hamamlar, halı yıkamacılar, hasta bakıcılar ve tuvalet işletmeleri Kuaför Odasına bağlı"

Kuaförlükle alakası olmayan birçok meslek grubunun sistem tarafından otomatik olarak Kuaförler Odasına kayıt olduğuna da değinen Başkan Savaş Kiraz, ayrıca şunları söyledi:

"Odamıza kayıtlı 4 hamamcı var. 4 tanesi için bile tarife çıkartıyorum ya sıkıntılarına koşmak zorunda kalıyoruz. Meslek grubu ne kadar çoğalırsa o kadar çok çaba sarf ediyorsunuz. Kuaförlerin sıkıntılarına hakimken çocuk yuvaları, halı yıkamacılar, av malzemecilerinin sıkıntılarına da hakim olmaya çalışıyoruz. Bu da yoğunluk olarak bizi yoruyor. Sonuçta bu devletin politikası. Kimseye kayıt olsun ya da olmasın demiyoruz. Nace kodu sistemine göre maliyeye kayıt yaptıran bir işletmenin sicili otomatik olarak bir odaya gönderiliyor. Bunun artısı üye sayısının artması. Eksisi ise uğraştığınız kolların ve meslek guruplarının çok farklılaşması oluyor. Bize kayıtlı olan şu anda masaj salonları, güzellik salonları, dövmeciler, hali yıkamacılar, optikçiler, hasta bakıcılar, böcek ilaçlamacıları, temizlikçiler, kozmetikçiler, medikalciler, psikolojik terapistler ve diyetisyenler gibi birçok meslek grubu artık bizim odamıza bağlı olarak hizmet veriyor. En son bize kayıt olan meslek grubu ise tuvalet işletmecisi oldu." - SAMSUN