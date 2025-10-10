Samsun İŞKUR 2025'te 17 Bin 961 Kişiyi İstihdam Etti

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 2025 yılında yürüttüğü faaliyetlerle hem iş arayanlara hem de işverenlere katkılar sundu. Kurumun yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla 17 bin 961 kişi istihdam edildi.

Samsun İŞKUR tarafından 2025 yılı içinde 490 İşbaşı Eğitim Programı düzenlenirken, bu programlardan bin 418 kişi yararlandı. Ayrıca 36 farklı meslek edindirme kursu aracılığıyla 677 katılımcıya meslek kazandırıldı. İşbaşı Eğitim Programlarında sektörel dağılımda ise 215 farklı programla imalat sektörü ilk sırada yer alırken, 114 programla toptan ve perakende ticaret sektörü ikinci sırada geldi.

24 binden fazla açık iş ilanı yayınlandı

Yıl içerisinde Samsun İŞKUR tarafından toplam 24 bin 785 açık iş ilanı yayınlandı. Bu ilanların 24 bin 705'i özel sektör, 80'i ise kamu kurum ve kuruluşları tarafından verildi. Açık iş ilanları, iş ve meslek danışmanlarının gerçekleştirdiği işyeri ziyaretleri ve firma görüşmeleri sonucunda toplanarak İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yayımlandı. Uygun adaylar firmalarla iş görüşmesine yönlendirildi.

İstihdamda öne çıkan sektör: Hizmet

2025 yılında işe yerleştirilen 17 bin 961 kişinin 17 bin 884'ü özel sektörde, 77'si ise kamu kurumlarında istihdam edildi. İşe yerleştirilenlerin 7 bin 683'ü kadın, 10 bin 278'i ise erkek oldu. Sektörel dağılıma bakıldığında ise 8 bin 834 kişi hizmet sektöründe, 6 bin 295 kişi sanayi sektöründe istihdam edildi.

52 binden fazla bireysel görüşme

İş ve meslek danışmanları tarafından kuruma başvuran vatandaşlarla 52 bin 717 bireysel görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca 24 bin 123 işyeri ziyareti yapılırken, 2 bin 63 eğitim ve öğretim kurumu ziyaret edilerek meslek danışmanlığı hizmeti sunuldu. İş kulübü liderleri tarafından dezavantajlı gruplara yönelik olarak bin 392 kişiye iş arama becerileri, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler verildi.

Kayıtlı işgücü 156 bini aştı

2025 yılı verilerine göre Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde kayıtlı işsiz sayısı 43 bin 344, toplam kayıtlı işgücü sayısı ise 156 bin 684 kişi olarak açıklandı. - SAMSUN