Samsun Havza'da Şeker Pancarı Hasadı Memnuniyet Yarattı

Amasya Şeker Fabrikası tarafından yürütülen çalışmalarla şeker pancarı ekim alanı ve verimi arttı. Çiftçiler, bu yılki hasattan memnun olduklarını belirtti.

Samsun'un Havza ilçesinde geçen hafta başlayan şeker pancarı hasadı çiftçiyi memnun etti.

Amasya Şeker Fabrikası Havza Bölge Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla geçen seneye göre ekim alanı yaklaşık 3 kat artan şeker pancarı hem fiyatı hem de verimi ile bu sene çiftçileri memnun ediyor.

İlçede 26 mahallede 286 çiftçi tarafından 3 bin 14 dekar alanda ekim yapılan şeker pancarında bu yıl 14 bin ton rekolte beklendiği öğrenildi.

Çayırözü alım merkezinde çalışmaları inceleyen Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Veli Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeker pancarı alım çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kurt, 2023 yılı şeker pancarı hasadının başlamasıyla fabrika olarak alım çalışmalarına başladıklarını belirterek; "Havza bölgesinde geçen yıl bin dekar alanda 5 bin ton pancar elde edilirken bu yıl ekim alanını 3 bin 14 dekara çıkardık. İnşallah 14 ila 15 bin ton arasında bir rekolte bekliyoruz. Ekim alanın artmasında en büyük etken fabrika olarak alım fiyatını ekimden önce açıkladık. Ton başına 2 bin lira olarak açıkladığımızdan ekim alanlarında artış oldu. Geçen yıla göre ekim alanlarımız 3 kat arttı." değerlendirmesini yaptı.

Bu çıtayı gelecek yıl daha da yukarıya çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Şeker fabrikası olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız. Fabrika olarak çiftçileri ekiminden söküme kadar destekliyoruz. Fabrika olarak çiftçimize gübresini, ilacını, ekim avansını veriyoruz. Çiftçimizden aldığımız ürünlerden bunları tahsil ediyoruz. Yani çiftçimiz hiçbir masraf yapmadan ürününü hasat edebiliyor. Bu yıl bölgemizde pancar verimi güzel. Dekarda ortalama 5 ila 7 ton bir verim elde edildi. 7 ton verim elde eden bir çiftçi dekar başı 14 bin lira alıyor. Bu da önümüzdeki dönem bu ekim alanının daha da yukarı çıkacağının ve tonajımızın da yükseleceğinin bir göstergesidir."

Şeker pancarının dekarda 5 ila 7 ton arasında verim alındığı ifade eden Pınarçayır mahallesi çiftçilerinden Murat Çay, "Bazı komşularımız ile imece usulü ve yevmiyeli çalışanlarımızla hasadımıza devam ediyoruz. Kesip temizlediğimiz pancarları fabrikaya ya da burada bulunan kantara götürüyoruz. Tartıp mahsulümüzü teslim ediyoruz. Ufak tarlalarda elde söküm yapılıyor. Büyük tarlalarda ise makineli söküm yapılmakta." dedi.

Çay, "Şükürler olsun aşağı yukarı dekara 7 tonun üzerinde ürün aldım. Gübreli yerlerde rekolte daha yüksek. Açıklanan fiyatlardan memnum. Şu anda çiftçilerin en ideal para bırakan ürünü şeker pancarı. Ayçiçeği masrafını ancak kurtarıyor, buğday desen bu sene yağışlardan ötürü olmadı. Masrafını ancak kurtardı. Allah bereket versin yağışlara rağmen pancar en iyisi." diye konuştu.