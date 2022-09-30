Samsun haberleri | Samsun'dan 8 ayda 162 ülkeye 856,5 milyon dolarlık ihracat

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un yılın ilk 8 ayında 162 ülke ve altı serbest bölgeye 81 fasılda 856 milyon 559 bin 460 dolarlık ihracat yaptığını söyledi.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) özel ihracat sistemi verilerine göre yayımladığı ihracat rakamları hakkında bilgi verdi. Salih Zeki Murzioğlu, geçen yılın ilk sekiz ayında 823 milyon 788 bin 507 dolar ihracat gerçekleştirilen Samsun'un bu yılın aynı döneminde 856 milyon 559 bin 460 dolarlık ihracat yaptığını açıkladı. Samsun'un ocak-ağustos ayı döneminde 162 ülke ve 6 serbest bölgeye ihracat yaptığını kaydeden Murzioğlu, en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, ABD, Hollanda, Peru ve Fas olduğunu bu ülkeleri ise Almanya, Gürcistan, Mısır, Birleşik Krallık ve Dominik Cumhuriyeti'nin takip ettiğini belirtti. Murzioğlu ayrıca, Samsun'un, ilk sekiz ayda yaptığı ihracatla Türkiye sıralamasında 19'uncu basamakta olduğunu da sözlerine ekledi.

En fazla ihracat yapılan ürünler

2022 Ocak-Ağustos döneminde Samsun ilinden en fazla ihraç edilen ürünler hakkında da açıklamada bulunan Başkan Murzioğlu, "İlimizden ilk sekiz ayda en fazla ihracat yapılan beş kalem ürünlerin başında, 'demir ve çelik', 'motorlu kara taşıtları', 'değirmencilik ürünleri', 'balıklar ve kabuklu hayvanlar', 'kazanlar, makinalar ve mekanik cihazlar' geldi. Bunları ise, 'elektrikli makina ve cihazlar', 'demir veya çelikten eşya', 'silahlar ve mühimmat, bunların aksam, parça ve aksesuarı', 'kauçuk ve kauçuktan eşya' ile 'yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler' takip etti. Baktığımızda ilimizin ilk sekiz ayda 81 fasılda ihracat yaptığını görüyoruz. İhracatımız arttığı gibi ürün çeşidimiz ve ülke sayısı da artıyor. Bunlar ilimiz adına sevindirici gelişmeler" dedi.

"Yeni ihracat elemanları yetiştireceğiz"

Samsun'un üretim potansiyelinin çok geniş olduğunu belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Öncelikle tüm zorluklara rağmen dünyanın dört bir tarafına ihracat yaparak ülkemizin gücüne güç katan, hayatını bu uğurda adayan tüm müteşebbislerimizi ve Samsun'u gururlandıran firmalarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemizin ve şehrimizin kalkınma için kim bir çivi çakıyorsa sonuna kadar yanındayız ve destekçisiyiz. Sanayicinin kazanması demek; yeni yatırım demek, yeni istihdam kapıları demek. Üretim ve yatırıma daha fazla destek olup sanayimizin rekabet gücünü korumalıyız. Bizim temel gayemiz Samsun'un sahip olduğu potansiyelin ekonomik kalkınmaya yüksek verimlilikle kanalize edilmesidir. Bu gaye doğrultusunda kaynaklarımızı doğru bir şekilde yöneterek üyelerimizin kapasitelerinin gelişmesine doğrudan ve dolaylı yoldan katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri de 3 Ekim tarihi itibari ile başlayacak olan Odamız Eğitim Vakfı adına Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı desteğiyle uygulanacak, 'Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Eğitimi Projesi'dir. 8 gün boyunca uygulanacak olan bu projemizle ihracatımızın daha da artması için elemanlar yetiştireceğiz. Biz bu şehrin çok yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğini biliyoruz. Buradaki en önemli husus ise sürdürülebilir bir artış sağlanmasıdır. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da Samsun'un ihracat kapasitesinin geliştirilmesine katkı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN