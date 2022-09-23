Samsun haberleri: Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 410 bin 155 oldu

Samsun haberi: Türkiye İstatistik Kurumu (TİÜK) verilerine göre Samsun'da ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 410 bin 155 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TİÜK) verilerine göre Samsun'da ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 410 bin 155 oldu.

TÜİK Türkiye'de 2022 Ağustos ayı trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt istatistiklerini paylaştı. Verilere göre Türkiye'de ağustos ayında 111 bin 759 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 26 milyon 29 bin 230 oldu.

Samsun'da temmuz ayında 408 bin 664 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı ağustos ayı itibarıyla 1491 adet artarak 410 bin 155'e yükseldi. Samsun'da 410 bin 155 taşıtın 203 bin 533'ünü otomobil, 12 bin 668'ini minibüs, 1560'ını otobüs, 77 bin 361'ini kamyonet, 11 bin 100'ünü kamyon, 45 bin 67'sinin motosiklet, 820'sini özel amaçlı, 58 bin 46'sını ise traktör oluşturdu.

TİÜK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Amasya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 129 bin 417, Tokat'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 198 bin 288, Çorum'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 183 bin 884 olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN