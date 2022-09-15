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Samsun haberi: Samsun'da ağustos ayında 2 bin 203 konut satıldı

Ekonomi Haberleri

Samsun haberi: Samsun'da ağustos ayında 2 bin 203 konut satıldı

Samsun haberine göre Türkiye İstatistik Kurum (TÜİK) verilerine göre Samsun'da ağustos ayında 2 bin 203 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurum (TÜİK) verilerine göre Samsun'da ağustos ayında 2 bin 203 konut satıldı.

TÜİK, geçen aya dair konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ağustos ayında 123 bin 491 konut satıldı. Samsun'da ise bu rakam 2 bin 203 olarak kayıtlara geçti.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Tokat'ta 564 konut, Çorum'da 851 konut, Amasya'da da 536 konut satıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Samsun Ekonomi Haberler

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