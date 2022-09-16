Samsun haber... Traktör bayileri 7. Samsun Tarım Fuarı'ndaki satışlardan memnun

7. Samsun Tarım Fuarı'ndaki satış rakamları, traktör satıcılarının yüzünü güldürdü.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen, 14 Eylül Çarşamba günü kapılarını açan 7. Samsun Tarım Fuarı, üçüncü gününde ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda gıda, gıda işleme teknolojileri, paketleme ve tarım aletleri başta olmak üzere 63 firma ve 105 marka yer alıyor. 18 Eylül Pazar günü sona erecek fuarda stant açan traktör bayileri, ilk iki gündeki satışlardan memnun.

Başak Traktör Karadeniz Bölge Bayisi Şükrü Büyüker, AA muhabirine, fuarda gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Geçen yıl düzenlenen fuarda 50 traktör sattıklarını, bu yıl ise ilk iki günde 25 traktör satıldığını belirten Büyüker, bu yıl da 50 civarında satmayı hedeflediklerini kaydetti.

Traktörlerinin yüzde 100 yerli üretim olduğunu vurgulayan Büyüker, "Devletimizin kredilerde çok desteği var. Pandemi nedeniyle kredileri kesmediler çiftçiye, üretime daha fazla katkı sağlayalım diye. Samsun bölgesinde yılda ortalama 250 traktör satıyoruz. Bugüne kadar 190'ı bulduk. Geçen seneki rakamı geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tümosan Traktör Vezirköprü Bayisi Mustafa Cebeci de fuarın ilk iki gününde satışlardan memnun kaldıklarını ancak hafta sonu daha iyi olacağını tahmin ettiklerini dile getirerek, "İlk iki günde 19 traktör sattık. Hedefimiz 100'den fazla traktör satmak. 7 yıldır fuara katılıyoruz. Fuara özel yüzde 5 indirimimiz de oluyor." diye konuştu.