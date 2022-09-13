Samsun ekonomi: Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda palamudun kilogramı 40-70 liradan satılıyor.

Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK (LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi - - Somon 50,00 60,00 İstavrit Tirsi - - Mezgit 30,00 40,00 Levrek (deniz) 50,00 70,00 Çipura (çiftlik) 55,00 120,00 Zargana - - Palamut (tane) 40,00 70,00 Barbunya 20,00 40,00 Kalkan - - Çinekop (deniz) 30,00 60,00 Lüfer (tane) - - Kötek - - Levrek (deniz) 60,00 140,00 Alabalık 20,00 20,00 Uskumru - - Sazan 40,00 40,00

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