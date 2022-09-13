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Samsun ekonomi: Samsun'da balık fiyatları

Ekonomi Haberleri

Samsun ekonomi: Samsun'da balık fiyatları

Samsun haberine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda palamudun kilogramı 40-70 liradan satılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda palamudun kilogramı 40-70 liradan satılıyor.

Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

--
Somon50,0060,00
İstavrit

Tirsi--
Mezgit30,0040,00

Levrek (deniz)50,00

70,00
Çipura (çiftlik)55,00120,00
Zargana--
Palamut (tane)40,0070,00
Barbunya20,0040,00
Kalkan--
Çinekop (deniz)30,0060,00
Lüfer (tane)--
Kötek--
Levrek (deniz)60,00140,00
Alabalık20,0020,00
Uskumru--
Sazan40,0040,00

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Ekonomi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ekonomi Haberler

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