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Samsun ekonomi haberleri | Samsun'da ulaşıma 'toplu zam'

Ekonomi Haberleri

Samsun ekonomi haberleri | Samsun'da ulaşıma 'toplu zam'

Samsun haberlerine göre Samsun'da toplu ulaşıma ve öğrenci servis ücretlerine uygulanan zam tarifesi belli oldu.

Samsun'da toplu ulaşıma ve öğrenci servis ücretlerine uygulanan zam tarifesi belli oldu.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda ilgili bürokratlar ve oda temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Yapılan görüşmelerin ardından ticari taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 20, hafif raylı sisteme yüzde 20, belediye otobüslerine yüzde 15, öğrenci servisi ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı.

UKOME yetkilileri uygulanan yeni zam tarifeleri hakkında, "Taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 20, hafif raylı sisteme yüzde 20, belediye otobüslerine yüzde 15, öğrenci servisi ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. Uygulanan zamlarla birlikte hafif raylı sistem ücreti 1-12 istasyon tam fiyatı önceden 4,5 TL, öğrenci de 3 TL'ydi. Zamla birlikte 5,40 TL tam, öğrenci ücreti de 3,60 TL oldu. Kent içi otobüs ücreti tam 6 TL'ydi, 7 TL oldu. Öğrenci ücreti de 3 TL'den 3,5 TL'ye çıktı. Şehir içi 1., 2., 3. ve 4. Hat dolmuş ücreti tam kişi 6,5 TL'ydi, 7,75 TL'ye yükseldi. Öğrenci ücreti de 5,25 TL'ydi, 6 TL'ye yükseldi. Ticari taksi taksimetre açılış fiyatı da 20 TL'den 24 TL'ye çıktı. Öğrenci servis ücreti ise en kısa mesafe (0-10 km) 435 TL'den 565 TL'ye yükseldi" bilgilerini verdi.

Samsun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler ise yapılan zamların tam teklif ettikleri zam oranında olmadığını belirterek yine de uygulanan zamların esnafa bir nebze de olsun nefes aldıracağını söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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