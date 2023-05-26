Samsun'dan Türkiye ve dünya mutfaklarına ürünler

Yüzölçümünün yarıya yakınını üretime ayıran Samsun'da üretilen sebze, meyve ve tarla bitkileri, Türkiye'nin 81 ilindeki ve dünyadaki mutfaklar ile buluşuyor. Verimli Samsun ovaları çeltik, fındık, lahana, karnabahar gibi ürünlerde Türkiye'nin yıllık üretiminin büyük kısmını kapsıyor.

972 bin 459 hektar alan yüzölçümüne sahip olan Samsun'un il yüzölçümünün yüzde 38,92'si işlenen tarım alanı olarak kullanılıyor. Bu işlenen alanın yüzde 58,87'sine tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ekili. Yüzde 4,62 ha nadas alanı olarak değerlendirilirken yüzde 3,78'i sebze bahçesi olarak kullanılıyor. Yüzde 32,37'lik kısım meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı olarak kullanılırken, yüzde 0,01'lik alan da süs bitkileri alanı olarak kullanılıyor.

Türkiye'de üretilen çeltiğin yüzde 15'i Samsun'dan

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son verilerine göre Samsun çeltik üretiminde Türkiye'de 2'nci sırada, soya fasulyesi ve işlenmemiş tütünde 5'inci sırada, yağlık ayçiçeği üretiminde de 11'inci sırada yer alıyor. Samsun ayrıca buğday, mısır, kuru fasulye, tritikale, şeker pancarı ve yulaf üretiminde de ilk 30 il arasında yer alıyor. Samsun'da son TÜİK verilerine göre yılda 142 bin 480 ton çeltik üretilirken bu Türkiye'deki çeltik üretiminin yüzde 15'ine tekabül ediyor. Ayrıca yılda 6 bin 942 ton soya fasulyesi, 6 bin 25 ton işlenmemiş tütün ve 55 bin 695 ton da yağlık ayçiçeği tohumu üretiliyor.

16 kalem sebze çeşidinin üretiminde Samsun ilk sıralarda

Ülkenin sebze bahçesi olarak adlandırılan Samsun'un Bafra, Çarşamba, Vezirköprü Ovalarının yanı sıra il yüzölçümünün yüzde 40'ına yakınında sebze-meyve üretiliyor. Samsun; lahana ve karnabahar üretiminde 1'inci sırada yer alırken, taze barbunya, pırasa, turp çeşitleri, bal kabağı, tüm biber türleri, kırmızı pancar, brokoli, taze fasulye, karpuz, patlıcan, kavun üretiminde Türkiye'de ilk 10 sıra içerisinde bulunuyor. Ispanak, taze bezelye ve tüm marul çeşitlerinde de ilk 16 il arasında yer alıyor. Samsun'da 2022 yılında kesin TÜİK verilerine göre 406 bin 101 ton lahana üretildi. Bu Türkiye'deki lahana üretiminin yüzde 42,11'ine tekabül ediyor. Karnabahar üretiminde de lider olan Samsun'da Türkiye'deki üretiminin yüzde 25,6'sı karşılanırken, yılda 60 bin 98 ton karnabahar üretiliyor. Ayrıca 6 bin 577 ton barbunya, 21 bin 641 ton pırasa, 7 bin 610 ton turp, 5 bin 30 ton bal kabağı, 960 ton kırmızı pancar, 7 bin 500 ton brokoli, 20 bin 533 ton taze fasulye, 127 bin 490 ton karpuz, 22 bin 43 ton patlıcan, 57 bin 475 ton kavun, 5 bin 435 ton ıspanak, 1420 ton bezelye ve 7 bin 174 ton da marul üretiliyor.

Fındık, kivi, kızılcık, muşmula, dut gibi meyveler Samsun'da üretiliyor, Türkiye ve dünyada tüketiliyor

Sebze ve tarla bitkileri üretiminin yanı sıra meyve üretiminde de söz sahibi olan Samsun'da fındık, kivi, böğürtlen, armut ve şeftali gibi meyvelerin üretiminde de ülkede söz sahibi. Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 14,60'ına sahip olan Samsun'da 2022 yılında 111 bin 701 ton fındık toplandı. Bin 185 ton kızılcık üretimi ile Türkiye'de en çok kızılcık üreten 2'nci il olan Samsun'da ayrıca 12, bin 977 ton kivi, 439 ton muşmula, 2 bin 136 ton dut, 19 ton böğürtlen, 6 bin 524 ton armut, 9 bin 131 ton şeftali, bin 382 ton ayva, 17 bin ton elma ve 762 ton da vişne üretildi. Samsun fındık ve kızılcık üretiminde 2, kivi üretiminde 3, muşmula üretiminde 4, dut üretiminde 8 ve böğürtlen üretiminde 10. olurken; armut, şeftali, ayva, elma ve vişne üretiminde de ilk sıralarda kendine yer buldu. - SAMSUN