Samsun'dan 629 adet marka başvurusu yapıldı

TÜRKPATENT verilerine göre 2023 yılının ilk 6 ayında Samsun'dan 629 adet marka başvurusunda bulunuldu. Samsun, haziran ayında Türkiye genelinde en çok marka başvurusunda bulunan 25. il oldu. Samsun, Karadeniz'deki iller arasında en çok marka başvurusunda bulunan il konumunu korudu.

TÜRKPATENT verilerine göre 2023 yılının ilk 6 ayında Samsun'dan 629 adet marka başvurusunda bulunuldu. Samsun, haziran ayında Türkiye genelinde en çok marka başvurusunda bulunan 25. il oldu.

Türkiye'de geçen yıl verilerine göre en çok marka başvurusunda bulunan il 84 bin 896 başvuru ile İstanbul oldu. Bu illeri Ankara, İzmir ve Bursa takip ederken, Samsun ise 16. sırada yer alarak Karadeniz'deki iller arasında en çok marka başvurusunda bulunan il oldu. Samsun'da 2022 yılında 1817 adet marka başvurusunda bulunulmuştu.

Samsun marka başvurusunda 25. sırada

Kurum, haziran ve ilk 6 aydaki marka başvuru istatistiklerini paylaştı. Bu verilere göre Samsun'da bu yılın ocak ayında 109, şubatta 91, martta 146, nisanda 79, mayısta 119 ve haziranda ise 85 marka başvurusunda bulunuldu. Samsun ayrıca haziranda bulunduğu 85 marka başvurusu ile Türkiye'de haziran ayında en çok marka başvurusunda bulunan 25. il oldu.

Samsun'un yanı sıra çevre illerden Amasya'da yılın ilk 6 ayında 108, Çorum'da 212, Ordu'da 316, Sinop'ta 43 ve Tokat'ta ise 122 adet marka başvurusunda bulunuldu. Samsun, haziran ayı verilerinde de ilk 6 ayda olduğu gibi Karadeniz Bölgesi illeri arasında en çok marka başvurusu yapan il konumunu korudu. - SAMSUN